Di tengah minat Real Madrid, Alonso menekan Chelsea untuk merebut bintang Arsenal

Xabi Alonso, pelatih Chelsea, menekan klubnya untuk mendatangkan Martin Zubimendi, bintang Arsenal yang telah berhasil merekrut pemain Brasil, Bruno Guimaraes, dalam kesepakatan yang ditaksir mencapai 75 juta pound sterling.

Kedatangan pemain Brasil tersebut ke London utara memicu spekulasi tentang kemungkinan hengkangnya gelandang Arsenal yang bergabung musim panas lalu.

Zubimendi menikmati awal yang cemerlang dalam kariernya bersama Arsenal setelah transfernya musim panas lalu senilai 60 juta pound sterling dari Real Sociedad, tetapi ia menurun menjelang akhir musim, dan kehilangan tempatnya di tim pada fase-fase akhir musim serta pada final Liga Champions Eropa Arsenal melawan Paris Saint-Germain.

Surat kabar Inggris "Metro" memberitakan, mengutip "Mundo Deportivo" Spanyol, bahwa Zubimendi kini berada dalam "situasi yang penuh risiko" setelah kedatangan Guimaraes, dan bahwa masa depannya sama sekali jauh dari kepastian.

Dikabarkan bahwa Real Madrid tengah mempertimbangkan langkah baru untuk mendatangkan Zubimendi, setelah gagal merekrutnya musim panas lalu.

Namun raksasa La Liga itu menghadapi "persaingan sengit" dari Chelsea, yang mendapat tekanan dari pelatih baru Alonso untuk membawa Zubimendi ke Stamford Bridge.

Alonso pernah bekerja sama dengan Zubimendi di Real Sociedad sebelum mencoba mendatangkannya selama periode singkat saat ia menangani Real Madrid.

Sikap Arsenal soal penjualan Zubimendi masih belum jelas, tetapi surat kabar "Mundo Deportivo" mengatakan bahwa mereka menginginkan tidak kurang dari 90 juta euro (77 juta pound sterling) untuk menyetujui kepergiannya.