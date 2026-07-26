Goal.com
LiveTiket
FBL-FRA-LIGUE1-LENS-PSGAFP

Diterjemahkan oleh

Di tengah minat raksasa Eropa, PSG tetapkan harga bintangnya

Transfers
Paris Saint-Germain
Tottenham Hotspur
Chelsea
Liverpool
Manchester City
Borussia Dortmund
I. Mbaye
Prancis
Inggris
Jerman
Senegal

Akankah dia meninggalkan klub Prancis itu?

Pemain berkebangsaan Senegal, Ibrahim Mbaye, bintang Paris Saint-Germain yang baru berusia 18 tahun, menjadi salah satu pemain muda yang paling banyak diincar di bursa transfer musim panas ini.

Menurut jaringan RMC Sport, klub-klub seperti Tottenham, Liverpool, Manchester City, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, dan Chelsea baru-baru ini menanyakan situasi sang winger Paris Saint-Germain tersebut. 

Klub asal Paris itu tidak sepenuhnya menutup kemungkinan kepergiannya, tetapi mereka baru akan mempertimbangkan negosiasi jika menerima tawaran yang luar biasa.

Berbagai laporan menyebutkan bahwa manajemen Paris Saint-Germain menaksir nilai bintang mudanya itu lebih dari 50 juta euro, yang menjadi bukti besarnya kepercayaan mereka terhadap potensinya.

Ibrahim Mbaye baru-baru ini bergabung dengan agensi Gestifute milik Jorge Mendes, yang mewakili sejumlah pemain Paris Saint-Germain, di antaranya Warren Zaire-Emery, Joao Neves, dan Vitinha. Hal ini semakin menambah spekulasi seputar masa depan pemain internasional muda Senegal tersebut.

Perlu dicatat bahwa Mbaye belum mendapatkan kesempatan penuh di Paris Saint-Germain, karena banyaknya pemain di lini depan tim Prancis itu seperti Ousmane Dembele, Khvicha Kvaratskhelia, Desire Doue, dan Bradley Barcola.


Iklan

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google