Pemain berkebangsaan Senegal, Ibrahim Mbaye, bintang Paris Saint-Germain yang baru berusia 18 tahun, menjadi salah satu pemain muda yang paling banyak diincar di bursa transfer musim panas ini.

Menurut jaringan RMC Sport, klub-klub seperti Tottenham, Liverpool, Manchester City, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, dan Chelsea baru-baru ini menanyakan situasi sang winger Paris Saint-Germain tersebut.

Klub asal Paris itu tidak sepenuhnya menutup kemungkinan kepergiannya, tetapi mereka baru akan mempertimbangkan negosiasi jika menerima tawaran yang luar biasa.

Berbagai laporan menyebutkan bahwa manajemen Paris Saint-Germain menaksir nilai bintang mudanya itu lebih dari 50 juta euro, yang menjadi bukti besarnya kepercayaan mereka terhadap potensinya.

Ibrahim Mbaye baru-baru ini bergabung dengan agensi Gestifute milik Jorge Mendes, yang mewakili sejumlah pemain Paris Saint-Germain, di antaranya Warren Zaire-Emery, Joao Neves, dan Vitinha. Hal ini semakin menambah spekulasi seputar masa depan pemain internasional muda Senegal tersebut.

Perlu dicatat bahwa Mbaye belum mendapatkan kesempatan penuh di Paris Saint-Germain, karena banyaknya pemain di lini depan tim Prancis itu seperti Ousmane Dembele, Khvicha Kvaratskhelia, Desire Doue, dan Bradley Barcola.



