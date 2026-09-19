Musim lalu menjadi kemunduran terbesar dalam perjalanan karier Mateo Kovacic, bintang Manchester City, setelah ia menghabiskan sebagian besar waktunya dalam masa pemulihan akibat cedera.

Kovacic tampil dalam 9 pertandingan pada musim lalu, dengan total 242 menit. Yang menarik, absennya dari September hingga Maret tidak terlalu memengaruhi level teknisnya ketika ia turun bermain.

Surat kabar Jutarnji List Kroasia menyebutkan bahwa Kovacic berencana meninggalkan Manchester City pada bursa transfer musim dingin mendatang.

Surat kabar itu menjelaskan bahwa pemain Kroasia tersebut merasa frustrasi dan ingin hengkang setelah kedatangan Enzo Fernandez pada musim panas ini, tetapi hal itu gagal karena tidak adanya waktu yang cukup.

Kovacic memiliki sejumlah tawaran menarik, khususnya dari Turki, di samping tawaran dari Arab Saudi. Ia juga menerima kontak dari Italia.

Sulit untuk menyelaraskan semua kepentingan, baik kepentingan Manchester City, Kovacic, maupun klub lain. Pada akhirnya, waktu pun habis, dan pemain Kroasia itu terpaksa bertahan di Stadion Etihad.

Setelah hanya satu bulan berjalannya musim, menjadi jelas bahwa Kovacic akan menghadapi musim gugur yang sulit, yakni penampilan yang terputus-putus.

Namun benar juga bahwa, di samping pertandingan internasionalnya, ia akan menjalani sekitar 20 pertandingan hingga tibanya bursa transfer musim dingin, mengingat kontraknya dengan tim berjuluk The Citizens itu berakhir pada musim panas 2027.

Ketika itu tiba, ia mau tidak mau harus meninggalkan Stadion Etihad, karena pada usia 32 tahun, dan setelah menghabiskan musim lalu di antara operasi dan masa pemulihan, Kovacic membutuhkan waktu bermain secara reguler serta menikmati sepak bola.

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