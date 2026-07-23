Masa depan bek asal Maroko, Nayef Aguerd, kemungkinan mengalami perkembangan baru selama periode bursa transfer musim panas saat ini, di tengah kembali mencuatnya pembicaraan mengenai kemungkinan kepergiannya dari Olympique Marseille, meski ia baru bergabung dengan tim tersebut musim panas lalu dari West Ham United dengan nilai sekitar 23 juta euro.

Surat kabar Prancis La Provence menyebutkan bahwa berkas kepergian pemain internasional Maroko itu kembali menjadi sorotan dalam beberapa hari terakhir.

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Laporan itu menambahkan bahwa penampilan yang ditunjukkan Aguerd selama musim-musim lalu membuatnya tetap mempertahankan statusnya sebagai salah satu bek yang diincar di bursa transfer, di tengah ketertarikan sejumlah klub yang berupaya memperkuat lini pertahanan mereka.

Laporan itu menunjukkan bahwa Aguerd mengalami cedera di area selangkangan pada musim lalu, yang berdampak pada jumlah penampilannya serta performanya, namun ia mendapatkan ketertarikan dari sejumlah klub Teluk yang memantau situasinya dengan cermat, sebagai persiapan untuk bergerak merekrutnya selama periode bursa transfer musim panas.

Bek Maroko itu terikat kontrak dengan Olympique Marseille hingga Juni 2030, namun sejumlah laporan media menyebutkan adanya klausul pelepasan yang nilainya ditaksir sekitar 15 juta euro.