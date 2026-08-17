Di tengah minat Al Hilal dan raksasa Premier League: Chelsea tetapkan harga fantastis untuk menjual bintangnya

Klub Chelsea menetapkan harga baru untuk melepas winger asal Portugal, Pedro Neto, setelah Manchester City, Arsenal, dan Tottenham menunjukkan ketertarikan terhadap pemain tersebut pada bursa transfer musim panas ini.

Neto, yang berusia 26 tahun, telah tampil dalam lebih dari 100 pertandingan bersama Chelsea sejak kepindahannya dari Wolverhampton seharga 54 juta pound sterling pada 2024.

Mengingat besarnya biaya transfernya, Neto mungkin belum menampilkan performa yang diharapkan di Stamford Bridge, meski ia mencetak hampir sepuluh gol pada musim lalu, kendati itu dalam 52 pertandingan.

Chelsea menjadi terbuka terhadap tawaran yang diajukan untuk Neto setelah mendatangkan para pemain serang Morgan Rogers, Geovany Quenda, dan Emmanuel Emega ke skuad tim pada musim panas ini.

Nama Manchester City dikaitkan kuat dengan winger asal Portugal tersebut, di mana pelatih Enzo Maresca sangat ingin bersatu kembali dengan pemain yang pernah ia latih selama masa jabatannya menangani Chelsea.

Klub Arsenal juga diyakini tertarik pada Neto, seorang pemain yang namanya dikaitkan dengan Arsenal ketika ia masih berada di Wolverhampton, setelah kegagalan mereka dalam upaya mendatangkan bintang Brasil Vinicius Junior dari Real Madrid.

Pada saat yang sama, klub Tottenham mengajukan tawaran untuk mendatangkan Neto dalam rangka upaya mereka melanjutkan pengeluaran yang mengesankan di bawah kepemimpinan pelatih baru Roberto De Zerbi.

Chelsea sebelumnya diyakini menilai Neto sekitar 70 juta pound sterling, namun surat kabar "Daily Mail" menyebut bahwa manajemen Stamford Bridge kini menginginkan sekitar 100 juta pound sterling untuk menyetujui kepergiannya.

Klub Chelsea menaikkan harga yang diminta setelah nama Pedro dikaitkan kuat dengan kepindahan ke klub Al Hilal Arab Saudi, bahkan laporan-laporan mengklaim bahwa ia sudah menyepakati persyaratan pribadi terkait kepindahan tersebut.