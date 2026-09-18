Bintang Real Madrid asal Brasil, Vinicius Junior, mengambil langkah baru dalam kehidupan pribadinya setelah secara resmi mengumumkan pertunangannya dengan sesama warga Brasil, influencer dan pengusaha Virginia Fonseca, sekitar setahun setelah hubungan mereka dimulai.

Pasangan itu mengungkapkan kabar tersebut melalui media sosial, setelah Virginia mengunggah foto yang menampilkan dirinya bersama bintang Real Madrid itu, di mana keduanya terlihat mengenakan cincin yang serasi, sebagai tanda bahwa hubungan mereka memasuki babak baru.

Fonseca menjelaskan bahwa kedua cincin itu menandai pengumuman resmi pertunangan mereka, setelah setahun berpacaran, dalam sebuah langkah yang menegaskan arah hubungan pasangan tersebut menuju komitmen jangka panjang.

Langkah Vinicius ini datang bersamaan dengan kritik yang ditujukan kepadanya akibat menurunnya penampilan bersama Real Madrid, karena ia hanya mencetak satu gol dalam 7 pertandingan yang dijalaninya musim ini di seluruh ajang.

Bintang Brasil itu bersama Real Madrid tengah bersiap menjalani salah satu laga terpenting musim ini, saat menghadapi tetangga sekota Atletico Madrid di Stadion Metropolitano pada Minggu lusa dalam pekan ketujuh Liga Spanyol.

Kehadiran rutin di Madrid

Virginia Fonseca telah menjadi salah satu sosok yang lazim terlihat di sekitar Vinicius Junior dan kehidupan bintang Brasil itu di ibu kota Spanyol, serta rutin hadir di tribun untuk mendukung pemain Real Madrid tersebut.

Ia hadir pada Sabtu di Stadion Santiago Bernabeu untuk menyaksikan kemenangan besar Real Madrid atas Rayo Vallecano dengan skor 4-1.

Hubungan pasangan ini selama periode terakhir berubah menjadi salah satu hubungan yang paling banyak menyita perhatian di Brasil dan Spanyol, terutama seiring menyatunya kehidupan keluarga Fonseca dengan kehidupan Vinicius di Madrid, di mana ia selalu ditemani lingkaran besar orang-orang terdekatnya di Spanyol, bersama ketiga anaknya, Maria Alice, Maria Flor, dan Jose Leonardo.

Siapa Virginia Fonseca?

Virginia Pimenta da Fonseca lahir di negara bagian Connecticut, Amerika Serikat, sebelum pindah ke Brasil saat berusia tiga tahun.

Ia mulai membangun ketenarannya melalui media sosial pada usia enam belas tahun, sebelum seiring berjalannya waktu berubah menjadi salah satu kreator konten paling terkemuka di Brasil, menurut surat kabar "Marca".

Fonseca memiliki lebih dari 55 juta pengikut di Instagram, di samping basis penggemar yang besar di platform TikTok dan YouTube.

Aktivitasnya tidak terbatas pada pembuatan konten, karena ia juga merupakan seorang pengusaha terkemuka, dengan proyek paling menonjolnya melalui perusahaan "WePink" yang bergerak di bidang produk kecantikan, yang pada September 2026 merayakan 5 tahun sejak berdirinya.

Hubungan yang dimulai pada 2025

Di sisi keluarga, Fonseca memiliki tiga anak, yaitu Maria Alice, Maria Flor, dan Jose Leonardo, dari hubungan sebelumnya dengan penyanyi Brasil Ze Felipe.

Hubungan Fonseca dengan Ze Felipe berakhir pada Mei 2025, setelah 5 tahun menjalin ikatan, sebelum hubungannya dengan Vinicius Junior mulai muncul ke publik pada Oktober di tahun yang sama.

Sejak saat itu, pasangan tersebut menjadi pusat perhatian besar di Brasil dan Spanyol, dengan penampilan mereka yang berulang kali terlihat bersama di berbagai acara publik.

Salah satu penampilan terakhir mereka yang paling menonjol adalah kehadiran mereka di ajang Grand Prix Formula 1 Madrid, di mana keduanya terlihat bersama di sirkuit "Madring" selama berlangsungnya balapan.

Tragedi yang mengguncang Fonseca

Di sisi lain, Virginia baru-baru ini mengalami peristiwa menyakitkan setelah menerima kabar meninggalnya pengawal pribadinya, Rogerio Camilo Ramos, yang tutup usia akibat kecelakaan sepeda motor, sementara istrinya yang saat itu menemaninya juga meninggal dalam kecelakaan yang sama.

Fonseca mengungkapkan kesedihannya melalui media sosial, menegaskan bahwa hatinya "hancur", serta menyampaikan pesan yang menyentuh kepada mendiang pengawalnya, di mana ia mengungkapkan rasa terima kasih keluarganya atas perhatian, perlindungan, dan cinta yang telah diberikannya selama masa kerjanya bersama mereka.

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