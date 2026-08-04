Di tengah kritik tajam, Infantino kirim pesan mengejutkan untuk Mbappe

Presiden Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA), Gianni Infantino asal Swiss, menyampaikan pesan ucapan selamat yang mengejutkan kepada kapten timnas Prancis, Kylian Mbappe, lebih dari dua pekan setelah berakhirnya Piala Dunia.

Timnas Prancis meraih peringkat keempat di Piala Dunia 2026, tetapi bintang Real Madrid Mbappe meraih penghargaan Sepatu Emas (10 gol) untuk kali kedua secara beruntun, sekaligus menjadi pencetak gol terbanyak dalam sejarah Piala Dunia (22 gol).

Piala Dunia berakhir pada 19 Juli lalu dengan kemenangan Spanyol atas gelar juara setelah mengalahkan Argentina (1-0) di partai final, tetapi Infantino hari ini, Selasa, menyampaikan pesan ucapan selamat yang mengejutkan kepada Mbappe.

Infantino berkata melalui akun resminya di "Instagram": "Bintang Prancis yang luar biasa Kylian Mbappe mencatatkan pencapaian mengesankan di Piala Dunia, dengan meraih penghargaan 'Sepatu Emas' untuk kali kedua secara beruntun berkat torehan sepuluh golnya selama turnamen yang digelar di Amerika Utara".

Ia menambahkan: "Kapten timnas Prancis itu juga mencatatkan sejumlah rekor, terutama menjadi puncak daftar pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah turnamen dan juga timnas Prancis".

Perlu dicatat bahwa Infantino menghadapi kritik tajam dalam beberapa hari terakhir dari berbagai pihak akibat gagasannya untuk menjual sebagian saham FIFA kepada investor dari sektor swasta.











