Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
imago-sport-1085111032.jpgPRESSE SPORTS
Diterjemahkan oleh

Di tengah krisis, apakah perwakilan China memberikan suara untuk Mbappe di ajang Ballon d'Or?

K. Mbappe
Racing Santander vs Real Madrid
Racing Santander
Real Madrid
LaLiga
Prancis
Spanyol

Jurnalis China memilih Messi di posisi pertama

Lu Ming, pemimpin redaksi surat kabar "Titan Sports" sekaligus satu-satunya perwakilan China dalam komite pemungutan suara penghargaan Ballon d'Or, mengungkapkan pilihan-pilihannya dalam perburuan penghargaan tersebut, dengan menempatkan pemain Argentina Lionel Messi di puncak daftarnya, mengungguli pemain Prancis Ousmane Dembele dan pemain Spanyol Rodri.

Pemain Inggris Harry Kane dan pemain Prancis Kylian Mbappe menempati peringkat keempat dan kelima secara berurutan dalam penilaian jurnalis asal China tersebut.

Sebagaimana dikutip jaringan "Foot Mercato" asal Prancis, Lu Ming membenarkan pilihannya pada Messi dengan merujuk pada prestasi yang diraih sang kapten Argentina di Piala Dunia, di mana ia mencetak 8 gol dan menciptakan 4 assist selama turnamen, selain perannya yang krusial dalam membawa timnas negaranya ke partai final.

Adapun Dembele, ia mendapat apresiasi dari perwakilan China tersebut berkat perpaduan antara kilau individu dan raihan gelar kolektif, sementara Rodri diuntungkan oleh peran sentralnya bersama timnas Spanyol.

Pertandingan berikutnya
SAN

SAN

LaLiga

01 Nov 2026

RMA

RMA

Mbappe dalam sasaran kritik di China

Penempatan Messi di peringkat pertama terjadi saat kritik yang ditujukan kepada Mbappe di China semakin menguat, akibat sebuah potongan video yang viral belakangan ini, yang memperlihatkan penyerang Real Madrid itu berinteraksi dengan potongan-potongan satir yang menggambarkannya dalam sosok seorang diktator, dengan referensi kepada pemimpin China Mao Zedong.

Meski Mbappe telah menyampaikan permintaan maaf secara terbuka, dampak dari insiden tersebut merembet hingga ke hubungan komersialnya, di mana sejumlah merek dagang China mengakhiri kemitraan mereka dengannya, sementara media lokal terus mengkritik sikapnya.

Namun Lu Ming berpegang pada pertimbangan olahraga dalam membenarkan penempatan Mbappe di peringkat kelima, dengan menunjuk pada absennya gelar-gelar besar dari torehan sang pemain selama musim yang dinilai, meski angka-angka individunya mencolok.

Pintu pemungutan suara untuk penghargaan tersebut ditutup pada 28 September lalu, yakni sebelum meletusnya krisis yang tengah berlangsung antara Mbappe dan China.

Perlu diingat bahwa Mbappe mengakhiri perburuan Ballon d'Or tahun ini di peringkat kedua, di belakang sang peraih penghargaan Harry Kane.

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google