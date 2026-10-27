Lu Ming, pemimpin redaksi surat kabar "Titan Sports" sekaligus satu-satunya perwakilan China dalam komite pemungutan suara penghargaan Ballon d'Or, mengungkapkan pilihan-pilihannya dalam perburuan penghargaan tersebut, dengan menempatkan pemain Argentina Lionel Messi di puncak daftarnya, mengungguli pemain Prancis Ousmane Dembele dan pemain Spanyol Rodri.

Pemain Inggris Harry Kane dan pemain Prancis Kylian Mbappe menempati peringkat keempat dan kelima secara berurutan dalam penilaian jurnalis asal China tersebut.

Sebagaimana dikutip jaringan "Foot Mercato" asal Prancis, Lu Ming membenarkan pilihannya pada Messi dengan merujuk pada prestasi yang diraih sang kapten Argentina di Piala Dunia, di mana ia mencetak 8 gol dan menciptakan 4 assist selama turnamen, selain perannya yang krusial dalam membawa timnas negaranya ke partai final.

Adapun Dembele, ia mendapat apresiasi dari perwakilan China tersebut berkat perpaduan antara kilau individu dan raihan gelar kolektif, sementara Rodri diuntungkan oleh peran sentralnya bersama timnas Spanyol.

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Mbappe dalam sasaran kritik di China

Penempatan Messi di peringkat pertama terjadi saat kritik yang ditujukan kepada Mbappe di China semakin menguat, akibat sebuah potongan video yang viral belakangan ini, yang memperlihatkan penyerang Real Madrid itu berinteraksi dengan potongan-potongan satir yang menggambarkannya dalam sosok seorang diktator, dengan referensi kepada pemimpin China Mao Zedong.

Meski Mbappe telah menyampaikan permintaan maaf secara terbuka, dampak dari insiden tersebut merembet hingga ke hubungan komersialnya, di mana sejumlah merek dagang China mengakhiri kemitraan mereka dengannya, sementara media lokal terus mengkritik sikapnya.

Namun Lu Ming berpegang pada pertimbangan olahraga dalam membenarkan penempatan Mbappe di peringkat kelima, dengan menunjuk pada absennya gelar-gelar besar dari torehan sang pemain selama musim yang dinilai, meski angka-angka individunya mencolok.

Pintu pemungutan suara untuk penghargaan tersebut ditutup pada 28 September lalu, yakni sebelum meletusnya krisis yang tengah berlangsung antara Mbappe dan China.

Perlu diingat bahwa Mbappe mengakhiri perburuan Ballon d'Or tahun ini di peringkat kedua, di belakang sang peraih penghargaan Harry Kane.