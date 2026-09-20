Di tengah kontroversi wasit yang besar, Atletico mengejutkan Real Madrid dan memperdalam keraguan seputar Mourinho

Atletico Madrid memastikan kemenangan pada derbi ibu kota melawan Real Madrid dengan skor 2-1, dalam laga yang berjalan seimbang di awal namun berakhir dengan keunggulan tuan rumah setelah kartu merah Dean Huijsen di awal babak kedua mengubah wajah pertandingan. Tim asuhan Diego Simeone pun meraih kemenangan berharga dan meninggalkan Real Madrid tertinggal 6 poin dari Barcelona yang memuncaki klasemen.

Derbi ini diwarnai kontroversi wasit yang luas, setelah Real Madrid memprotes tidak dikeluarkannya kartu merah dalam lebih dari satu insiden selama babak pertama, terutama pelanggaran Cuti Romero terhadap Jude Bellingham, di samping pelanggaran Kang-in Lee terhadap Federico Valverde.

Saluran televisi Real Madrid menilai kedua pemain tersebut layak diusir, yang seharusnya memaksa Atletico menyelesaikan pertandingan dengan 9 pemain, sebelum akhirnya Huijsen diusir pada babak kedua setelah intervensi teknologi video.

Kedua tim memasuki pertandingan dengan menyadari bahwa ruang untuk melakukan kesalahan menjadi sangat sempit, di tengah awal yang sempurna dari Barcelona di liga. Karena itu, menit-menit awal berlangsung hati-hati dan penuh ketegangan, tanpa dorongan menyerang yang jelas dari kedua belah pihak.

Kemenangan ini menempatkan Real Madrid (15 poin) di belakang Barcelona dengan selisih 6 poin, sementara Atletico menambah koleksinya menjadi 16 poin.

Atletico mengandalkan formasi 3-4-2-1, sementara Real Madrid bermain dengan 4-2-3-1, dengan Arda Guler, Jude Bellingham, Vinicius, dan Kylian Mbappe di lini depan.

Meski Atletico relatif unggul dalam penguasaan bola, dominasinya tidak berubah menjadi ancaman nyata, sementara Real Madrid tampak lebih mengandalkan transisi dan upaya memanfaatkan ruang.

Gambaran ini tercermin khususnya pada Mbappe, yang tetap jauh dari pengaruh sepanjang babak pertama, di mana ia hanya menyentuh bola 23 kali dan kehilangannya dalam 8 kesempatan tanpa melepaskan tembakan ke arah gawang Jan Oblak.

Sebaliknya, momen-momen menyerang paling berbahaya Real Madrid menjadi milik Arda Guler, yang mengancam gawang Oblak dengan tembakan jarak jauh pada menit ke-41, namun sang kiper berhasil menepisnya, hingga babak pertama berakhir dengan hasil imbang tanpa gol meski Atletico menguasai 55% bola.

Namun keseimbangan yang mendominasi babak pertama tidak berlangsung lama setelah jeda, karena pertandingan mulai berubah secara jelas sejak menit-menit awal babak kedua.

Setelah Courtois menepis tembakan Baena, momen penentu datang ketika Giuliano Simeone terjatuh di dalam kotak penalti akibat pelanggaran Dean Huijsen.

Wasit menunjuk titik penalti, kemudian teknologi video turun tangan untuk meninjau insiden tersebut, sebelum keputusan berubah menjadi pengusiran Huijsen, hingga peta pertandingan berubah total.

Real Madrid pun dituntut menghadapi Atletico sepanjang sebagian besar babak kedua dengan 10 pemain, yang memberi tuan rumah keunggulan jumlah pemain dan ruang gerak lebih besar.

Grimaldo mengeksekusi penalti, dan Courtois menepisnya, namun Atletico berhasil memanfaatkan bola rebound untuk membawa dirinya unggul.

Gol tersebut bukan sekadar keunggulan dalam skor, melainkan datang pada momen di mana Real Madrid dituntut untuk menyerang meski kalah jumlah pemain, yang memberi Atletico lebih banyak ruang untuk melakukan serangan balik.

Hanya 8 menit kemudian, Atletico memanfaatkan keunggulan ini dan menambah gol kedua melalui Jonathan David, usai serangan terorganisir dan umpan dari Giuliano Simeone, hingga tugas Real Madrid menjadi lebih rumit, terutama karena tim sebelumnya belum menunjukkan kemampuan menyerang yang cukup untuk mengancam gawang Oblak secara berkelanjutan.

Mourinho mencoba turun tangan dari bangku cadangan untuk mengembalikan Real Madrid ke pertandingan, namun perubahan tersebut tidak mampu mengubah gambaran serangan secara memadai.

Bellingham dan Mbappe tetap jauh dari bahaya, di saat Atletico menjadi lebih leluasa dalam mengatur pertandingan dengan memanfaatkan keunggulan jumlah pemain dan keunggulan skor.

Di sisi lain, Courtois menjadi salah satu penyebab utama Real Madrid tetap bertahan dalam pertandingan, setelah menepis sundulan Cuti Romero, kemudian pertahanan tim turun tangan menghadapi upaya lain dari Atletico.

Pada menit ke-79, Yann Diomande menyia-nyiakan peluang memperbesar skor setelah berhadapan satu lawan satu dengan Oblak, namun sang kiper berhasil menepis tembakannya.

Menjelang akhir laga, Antonio Rudiger mengembalikan harapan bagi Real Madrid dengan mencetak gol yang memperkecil selisih pada menit ke-89, setelah melompat menyambut bola dari tendangan bebas yang dieksekusi Bernardo Silva dan menempatkannya ke dalam gawang. Gol itu mengembalikan ketegangan pada menit-menit akhir, terutama dengan gencarnya Real Madrid mengerahkan seluruh liniya mencari gol penyeimbang.

Namun Atletico mampu mengatasi tekanan akhir dan mempertahankan keunggulannya hingga peluit panjang, hingga kembali mengungguli Real Madrid di kandangnya sendiri, dan keluar dari derbi dengan tiga poin yang memperkuat posisinya di peringkat kedua.