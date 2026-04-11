Pertandingan seru antara Union de la Capitale dari Aljazair dan tamunya Olympique Safi dari Maroko berakhir imbang tanpa gol pada Sabtu malam di Stadion "5 Juillet" di Aljir, dalam leg pertama semifinal Piala Konfederasi Afrika, di tengah kontroversi besar seputar keputusan wasit.

Pertandingan ini dipimpin oleh tim wasit Mesir, dipimpin oleh Amin Omar sebagai wasit lapangan, dengan Mahmoud Ashour bertugas di ruang VAR.

Baca juga

Caragher: Maroko akan mengungguli Brasil... dan akan tersingkir dari Piala Dunia oleh tim ini

Saluran Real Madrid soal intervensi berdarah: La Liga curang

Presiden Meksiko mengungkap sikap akhir FIFA terkait siaran pertandingan Iran

Pertandingan ini diwarnai serangkaian keputusan wasit yang kontroversial. Pada menit ke-20, para pemain Union de la Capitale menuntut tendangan penalti, namun tidak ada keputusan yang diambil. Meskipun wasit video Mahmoud Ashour memanggil rekan senegaranya Amin Omar untuk meninjau ulang adegan tersebut, yang terakhir tetap pada keputusannya dan melanjutkan permainan.

Pada menit ke-54, Zakaria Draoui berhasil mencetak gol untuk tuan rumah melalui sundulan, namun Omar memutuskan untuk menganulirnya setelah meninjau ulang rekaman video, karena bola menyentuh tubuh wasit sebelum gol tercipta.

Di sisi lain, para pemain Olympique Safi menuntut tendangan penalti akibat sentuhan tangan pada menit ke-59, namun wasit asal Mesir itu menolak memberikan apa pun dalam permainan tersebut.

Union de la Capitale kembali mencetak gol pada menit ke-78 melalui sundulan bek Hussein Dehiri, namun gol tersebut kembali dianulir karena offside.

Pengusiran kiper tim tamu

Insiden paling menegangkan terjadi pada menit ke-80, ketika wasit mengusir Hamza Hamiani, kiper tim Maroko, setelah meninjau tayangan ulang video, karena ia memukul wajah salah satu pemain Union Aljir.

Sisa menit pertandingan berlalu tanpa insiden berarti, hingga wasit meniup peluitnya menandai hasil imbang tanpa gol, menanti keputusan di leg kedua di Maroko.

Perlu dicatat bahwa pemenang dari pertandingan ini akan menghadapi Zamalek dari Mesir, atau CR Belouizdad dari Aljazair, di final turnamen.

Zamalek berhasil membawa pulang kemenangan berharga dari Aljazair (1-0), dalam pertandingan leg pertama yang digelar Jumat kemarin.