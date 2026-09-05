Sejumlah suara pemimpin sepak bola di Afrika cenderung mendukung Gianni Infantino, Presiden Federasi Sepak Bola Internasional "FIFA", dalam pemilihan mendatang. Dukungan ini berlandaskan pada apa yang mereka nilai sebagai investasi dan proyek pengembangan yang dirasakan benua tersebut selama masa kepemimpinannya, beberapa hari setelah Samuel Eto'o, Presiden Federasi Kamerun, menyatakan keteguhannya mendukung Infantino meski di tengah polemik yang mengelilinginya.

Menurut yang dilaporkan kantor berita "Reuters", di sela-sela Piala Dunia Wanita U-20 yang dijadwalkan berlangsung di Polandia, Marcelin Bokou, Presiden Federasi Sepak Bola Benin, membela sikapnya terhadap Infantino, dengan menegaskan bahwa penilaian terhadap Presiden "FIFA" harus berlandaskan pada apa yang telah dicapai selama sepuluh tahun terakhir, bukan pada polemik yang beredar seputar dirinya.

Bokou mengatakan bahwa yang menjadi perhatian utama federasi-federasi Afrika adalah keberlanjutan pengembangan sepak bola di benua tersebut, seraya menuturkan bahwa investasi yang tersedia selama tahun-tahun terakhir merupakan faktor penting. Namun, pada saat yang sama, ia menekankan perlunya keberlanjutan dan peningkatannya untuk memenuhi kebutuhan benua tersebut.

Dalam arah yang sama, Gideon Fosu, anggota Komite Eksekutif Federasi Sepak Bola Ghana, menegaskan kekagumannya terhadap perhatian Infantino dalam mengembangkan sepak bola Afrika, dengan menilai bahwa komitmennya dalam mengembangkan olahraga ini, terutama sepak bola wanita, layak mendapat dukungan, terlepas dari perpecahan tradisional.

Pernyataan-pernyataan ini muncul setelah sikap serupa dari Samuel Eto'o, yang menegaskan bahwa perbedaan pandangan negara-negara Afrika dengan pandangan kekuatan-kekuatan besar sepak bola harus dipertimbangkan saat menilai kinerja Infantino, seraya kembali menyatakan dukungannya kepada Presiden «FIFA».

Infantino, yang menjabat sebagai Presiden Federasi Internasional sejak 2016, bersiap mengikuti pemilihan presiden yang dijadwalkan pada 18 Maret 2027, mencari masa jabatan terakhir, pada saat dukungan Afrika tampak menjadi salah satu unsur kekuatan paling menonjol baginya dalam persaingan mendatang.