Di tengah ketertarikan raksasa Liga Primer, bintang Barcelona ambil keputusan soal kepergian

Jules Koundé tidak berniat meninggalkan Barcelona meski situasi performanya tidak stabil dan sejumlah klub besar Eropa tertarik untuk merekrutnya. Namun, bek asal Prancis itu memutuskan untuk tetap bertahan di skuad Blaugrana.

Menurut surat kabar Catalunya "Sport", yang mengutip laporan media Inggris, Koundé tidak berpikir untuk hengkang pada bursa transfer musim dingin mendatang, dan ia yakin akan kemampuannya untuk kembali merebut tempatnya dalam rencana pelatih Hansi Flick.

Laporan tersebut menyebutkan bahwa beberapa klub Inggris menyadari betul situasi ini setelah mereka menanyakan hal tersebut, dan mereka menantikan apakah keadaan akan berubah menjelang Januari mendatang.

Terjadi perubahan besar pada situasi Koundé di dalam Barcelona dibandingkan musim-musim sebelumnya. Setelah menjadi salah satu pemain yang paling diandalkan oleh pelatih asal Jerman itu, perannya dan sorotan terhadapnya menurun pada awal musim ini.

Pertandingan berikutnya BAR LaLiga 12.30 GET

Eric Garcia tampil menonjol sebagai pengganti yang dapat diandalkan di posisi bek kanan dan memanfaatkan peluang yang tersedia baginya dengan sukses, sehingga mendorong Koundé ke peran sekunder. Menit bermainnya berkurang dan ia tidak lagi menyandang status sebagai pemain inti yang tak tergantikan, status yang ia miliki hanya beberapa bulan sebelumnya.

Meski demikian, pemain Prancis itu tidak ingin terburu-buru mengambil keputusan apa pun. Prioritasnya adalah tetap bertahan bersama Barcelona dan merebut kembali kepercayaan pelatih. Laporan menyebutkan bahwa Flick tidak berencana melepas Koundé, karena ia masih menganggapnya sebagai elemen penting berkat pengalamannya, keserbagunaan posisinya, serta kemampuannya bermain sebagai bek sayap maupun bek tengah.

Situasi ini pun tidak luput dari perhatian di Premier League. Situs "FootballTransfers" melaporkan bahwa lima klub Inggris mengamati masa depannya dari dekat, yaitu: Chelsea, Arsenal, Manchester United, Manchester City, dan Liverpool.

Koundé terikat kontrak dengan Barcelona yang berlaku hingga Juni 2030, sebuah faktor yang memperkuat posisi Barcelona dalam negosiasi apa pun yang mungkin terjadi. Meski namanya dikaitkan dengan sejumlah pergerakan di bursa transfer, saat ini tidak ada tawaran resmi yang terkonfirmasi yang dapat mengubah situasi yang ada.



