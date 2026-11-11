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Keraguan kian meningkat seputar kondisi Kylian Mbappe, kapten timnas Prancis, terkait keikutsertaannya dalam laga menghadapi Italia mendatang di UEFA Nations League, di saat hubungannya dengan sang pelatih Zinedine Zidane tengah mengalami ketegangan.

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Penyerang Real Madrid itu absen dari latihan bersama timnas Prancis, pada hari Rabu ini, jelang laga melawan Italia besok, dalam giornata kelima fase grup UEFA Nations League.

Timnas Prancis bersiap untuk terbang ke kota Milan, pada hari Rabu ini, sebagai persiapan menghadapi Italia, namun absennya Mbappe dari latihan hari ini memunculkan tanda tanya terkait kesiapannya untuk laga yang dinanti, terlebih karena ia tidak mengikuti latihan bersama dan hanya melanjutkan menjalani perawatan.

Jaringan "Foot Mercato" asal Prancis menyebutkan bahwa situasi sang kapten Prancis masih belum jelas hingga saat ini, di tengah belum adanya pengumuman resmi mengenai cedera baru yang dialaminya, yang membuat kemungkinan tampilnya melawan timnas Italia diragukan, menunggu apa yang akan diungkap oleh jam-jam mendatang terkait kondisi fisiknya.

Hal ini terjadi pada momen yang sensitif bagi timnas Prancis, yang sudah kehilangan jasa sejumlah pemainnya, setelah dipastikan mundurnya Pierre Kalulu, Aurelien Tchouameni, dan Marcus Thuram, suatu hal yang mendorong tim pelatih untuk menangani kondisi Mbappe dengan hati-hati, dan tidak mengambil risiko dengannya sebelum memastikan kesiapannya sepenuhnya.

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Pentingnya situasi penyerang Real Madrid itu semakin bertambah di tengah suasana yang tidak stabil yang menyelimuti timnas Prancis selama periode terakhir, setelah laporan pers mengungkap adanya ketegangan dalam hubungannya dengan Zidane, di samping beberapa perselisihan terkait posisinya di dalam lapangan, serta menurunnya komunikasi antara kedua belah pihak selama periode lalu.

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Gambaran akhir mengenai keikutsertaan Mbappe melawan Italia diperkirakan akan menjadi jelas setelah penilaian kondisinya selama jam-jam mendatang, di saat Zidane berharap bisa mendapatkan kembali jasa kaptennya, mengingat ia merupakan salah satu elemen ofensif terpenting di barisan timnas Prancis.

Di sisi hasil, timnas Prancis memasuki laga melawan Italia setelah menampilkan awal yang kuat pada edisi terkini UEFA Nations League, di mana mereka meraih 10 poin selama empat giornata pertama persaingan Grup Satu di level pertama, hingga memuncaki klasemen, setelah meraih tiga kemenangan dan satu hasil imbang, tanpa pernah mengalami satu kekalahan pun.

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Timnas Prancis membuka perjalanannya dengan mengalahkan Turki satu gol tanpa balas, pada laga yang menyaksikan Mbappe mencetak gol kemenangan, sebelum mengulang hasil yang sama melawan Belgia, lalu bermain imbang satu sama lain dengan Italia, sementara mereka menutup empat laganya dengan kemenangan telak atas Belgia dengan skor 4-1, untuk menegaskan kemampuannya bersaing kuat memperebutkan puncak grup.

Mbappe sebelumnya mengalami cedera pada lutut selama laga melawan Turki, yang merupakan penampilan perdana Zidane sebagai pemimpin tim pelatih timnas Prancis, setelah ia mencetak satu-satunya gol laga pada menit ke-54, namun ia menderita cedera pada salah satu tendon lututnya, hingga sang pelatih memutuskan untuk tidak mengambil risiko dengannya dan mencoretnya dari pemusatan latihan, di mana sang pemain pergi untuk kembali ke Madrid, dan absen dari tiga laga berikutnya melawan Belgia, Italia, dan Belgia.

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Zidane mengambil alih kepemimpinan timnas Prancis menggantikan Didier Deschamps, usai berakhirnya keikutsertaan Prancis di Piala Dunia 2026, setelah yang terakhir mengumumkan kepergiannya dari jabatan tersebut, hingga mantan pelatih Real Madrid itu memulai babak baru bersama timnas dengan kontrak yang berlangsung selama empat tahun, di tengah harapan besar untuk mengembalikan Prancis ke podium juara, dengan memanfaatkan kepemilikannya atas sekelompok pemain istimewa yang memiliki pengalaman dan potensi ofensif.

Meski awal yang positif bagi Zidane, absennya Mbappe dari sebagian besar pemusatan latihan pertama, lalu kembalinya ia ke lingkaran kontroversi karena posisinya di dalam lapangan dan hubungannya dengan sang pelatih, menempatkan sang direktur teknik di hadapan ujian penting, terutama karena kapten Real Madrid itu merupakan salah satu senjata ofensif paling menonjol baginya, yang membuat situasinya menjelang laga melawan Italia menjadi sorotan besar, di tengah keinginan Zidane untuk mempertahankan hasil-hasil positif dan melanjutkan start kuat timnas di turnamen ini.