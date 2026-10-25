Spekulasi mengenai identitas pemenang Ballon d'Or 2026 terus berlanjut, menjelang acara penghargaan yang dijadwalkan berlangsung Senin malam besok di London, di tengah persaingan yang melibatkan Kylian Mbappe, Lamine Yamal, dan Harry Kane, selain Ousmane Dembele yang berupaya mempertahankan penghargaan tersebut.

Seperti dilansir jaringan "RMC" Prancis, identitas pemenang hanya diketahui oleh sejumlah orang yang sangat terbatas, karena sejak tahun 2024 pemberitahuan kepada para pemain mengenai hasil pemungutan suara terlebih dahulu telah dihapuskan, demi memastikan nama pemenang tetap dirahasiakan hingga momen pengumuman resmi.

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Pernyataan terbaru Mbappe mengenai ambisinya untuk memenangkan Ballon d'Or memicu pertanyaan tentang kemungkinan pengaruh kampanye medianya terhadap para pemilih. Namun, Pascal Ferre, mantan ketua penghargaan tersebut, meragukan sejauh mana pengaruh pernyataan ini, dengan menilai bahwa keputusan berada di tangan para jurnalis pemilih, bukan para pendukung.

Saat ini, berita besar itu hanya diketahui oleh sekitar 5 orang saja, menurut Ferre yang menambahkan: "Bagaimana kami menjaga identitas pemenang tetap tersembunyi? Saya kira rahasia yang terjaga dengan baik adalah rahasia yang dibagikan kepada sesedikit mungkin orang. Lalu ada trik-trik kecil dan metode sederhana."

Ia melanjutkan: "Cara saya adalah membiarkan peringkat palsu beredar di dalam redaksi France Football, untuk memberi makan media sosial, dan hal itu membuat saya tertawa. Saat ini, seharusnya tidak lebih dari 5 orang yang mengetahui nama pemenang."

"Tidak Pantas Mendapatkannya"

Di sisi lain, Jerome Rothen, analis "RMC", berpendapat bahwa Mbappe tidak pantas mendapatkan penghargaan tersebut menurut sudut pandangnya, dengan menyoroti bahwa ketiadaan gelar kolektif merupakan faktor negatif, meski dengan angka-angka gol pemain Real itu.

Sebaliknya, Harry Kane mendapat perhatian setelah mencetak 73 gol sepanjang musim lalu, 61 di antaranya bersama Bayern Munich, sementara Lamine Yamal menonjol berkat penampilannya bersama Barcelona, serta mencetak 16 gol di Liga Spanyol sepanjang musim 2025-2026, selain perannya dalam mengantar Spanyol meraih Piala Dunia, menurut laporan tersebut.

Platform "X" dalam beberapa hari terakhir menyaksikan tersebarnya bocoran-bocoran palsu yang mengklaim mengungkap urutan para kandidat, di antaranya gambar-gambar rekayasa berupa percakapan, pesan, dan daftar yang menempatkan Mbappe atau Kane di puncak.

Seorang sumber yang mengetahui menggambarkan bocoran-bocoran ini sebagai hal yang mustahil, dengan menilainya sebagai bagian dari spekulasi biasa yang mendahului pengumuman pemenang.



