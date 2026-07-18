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Di tengah kemarahan Inggris... Gedung Putih memihak Argentina dalam krisis bendera Falkland

France vs England
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England vs Argentina
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Prancis
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AS
Argentina

Inggris menuntut agar dilakukan penyelidikan atas insiden tersebut

Gedung Putih ikut angkat bicara dalam kontroversi yang muncul terkait perayaan para pemain tim nasional Argentina dengan spanduk bertuliskan "Las Malvinas son argentinas" (Kepulauan Malvinas/Falkland adalah milik Argentina), setelah mengalahkan Inggris (2-1) di semifinal Piala Dunia 2026, dengan membela hak para pemain untuk mengibarkan spanduk tersebut.

Dalam konferensi pers, Andrew Giuliani, Ketua Komite Penyelenggara Piala Dunia Amerika Serikat, mengatakan bahwa para pemain tim nasional Argentina “dapat melakukan pernyataan semacam itu” di Amerika Serikat.

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Giuliani mengacu pada Amandemen Pertama Konstitusi AS mengenai kebebasan berbicara, yang berbunyi: “Kongres tidak akan mengeluarkan undang-undang apa pun yang berkaitan dengan pendirian agama atau melarang praktiknya secara bebas, atau membatasi kebebasan berbicara atau pers, atau hak rakyat untuk berkumpul secara damai dan mengajukan petisi kepada pemerintah guna memperbaiki ketidakadilan,” sebagaimana dilansir surat kabar Prancis “L’Équipe”.

World Cup
France crest
France
FRA
England crest
England
ENG

Pernyataan ini muncul di tengah tuntutan pemerintah Inggris kepada Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) untuk membuka penyelidikan atas insiden tersebut, di tengah meningkatnya kontroversi terkait sengketa Kepulauan Falkland.

Akar perselisihan ini bermula dari Perang 1982, yang terjadi antara Argentina dan Inggris atas kepulauan yang terletak di Samudra Atlantik Selatan, sekitar 600 kilometer dari pantai Argentina, dan menewaskan 649 warga Argentina serta 255 warga Inggris selama 74 hari.

Sejak perang berakhir dengan kekalahannya, Argentina terus menuntut kedaulatan atas kepulauan tersebut.

Di sisi lain, spanduk yang menjadi perdebatan tersebut tampaknya melanggar peraturan Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA), yang melarang segala bentuk aksi atau pesan bermuatan politik di dalam stadion selama turnamen yang diselenggarakannya.

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