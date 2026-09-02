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Julian Alvarez Diego SimeoneGetty Images

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Di tengah kegigihan Barcelona, Atletico siapkan kejutan untuk menjinakkan Alvarez

LaLiga
Barcelona
Atletico Madrid
J. Alvarez
Spanyol
Argentina

Permintaan maaf terbuka kepada para suporter dan pergantian agennya: apakah Alvarez akan menyetujuinya?

Bursa transfer musim panas telah mencapai akhirnya, dan seperti yang diperkirakan pada hari-hari terakhir Agustus, Julian Alvarez tidak meninggalkan skuad Atletico Madrid.

Alvarez mengambil keputusan untuk bertahan di Stadion Metropolitano, dan memberitahukan hal itu kepada Mateo Alemany, yang menutup berkas transaksi tersebut beberapa jam sebelum periode transfer berakhir. 

Surat kabar "Sport" menyebutkan, mengutip "Radio Marca", bahwa Atletico akan meminta pemain asal Argentina itu untuk menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada para pendukung, di samping mengganti agennya. 

Meski demikian, sepertinya kedua hal itu tidak akan terjadi, mengingat pintu untuk pindah ke Barcelona masih terbuka bagi Alvarez.

"Sport" menegaskan bahwa Barcelona belum menyerah untuk merekrut Alvarez, dan kini tujuannya adalah mencoba kembali pada Januari mendatang. 

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Pada musim dingin, Barcelona masih akan memiliki ruang dalam aturan Financial Fair Play yang berkisar antara 65 hingga 70 juta euro, yang memungkinkan mereka menuntaskan transfer Alvarez, bahkan hingga mendatangkan seorang bek tengah, jika pelatih Hansi Flick pada akhirnya melihat bahwa tim membutuhkannya.

Alvarez akan membutuhkan pemulihan performa terbaiknya untuk menghadapi cemoohan yang dilontarkan para pendukung Atletico kepadanya.

Surat kabar itu menekankan, "Bahkan penampilan hebat Alvarez atau permintaan maafnya secara terbuka belum tentu cukup untuk mengubah sikap para pendukung Stadion Metropolitano, yang sudah menjatuhkan vonis kepadanya, dan tidak akan ragu untuk melontarkan cemoohan kepadanya setiap kali ia bermain di kandang sendiri".

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