Bintang Bayern Munich asal Prancis, Michael Olise, 24 tahun, menghadapi krisis pribadi yang tak terduga usai kepulangannya dari Amerika Serikat; ketika seorang perempuan Jerman keturunan Maroko mengungkapkan keberadaan seorang anak perempuan miliknya yang berusia 20 bulan, di tengah perselisihan hukum seputar nafkah dan pengakuan penuh atas anak tersebut.

Surat kabar Jerman "Bild" memuat di halaman pertamanya kesaksian Fatima Zunbrisher, 34 tahun, yang berdomisili di Düsseldorf, yang menegaskan bahwa sebuah hubungan asmara pernah menyatukannya dengan sang pemain 4 tahun lalu ketika ia bermain untuk klub Inggris Crystal Palace, dan berlangsung selama dua tahun sebelum ia mengetahui kehamilannya dua pekan setelah perpisahan mereka.

Tes DNA yang dilakukan di Munich membuktikan bahwa Olise adalah ayah dari anak perempuan bernama Aalia Nour, namun Zunbrisher menuduh sang pemain menolak menemui putrinya dan membayar nafkah yang layak, sembari menyebut bahwa para pengacaranya pada awalnya hanya menawarkan 836 euro per bulan, lalu menaikkannya menjadi dua ribu euro, tanpa ia menerima sejumlah uang nyata sejak dua tahun lalu.

Zunbrisher mengatakan dalam pernyataan kepada surat kabar tersebut: "Menyakitkan bagiku melihat kekejamannya terhadap anaknya, ia tidak berbicara langsung denganku melainkan mengirim para pengacaranya yang menasihatinya untuk tidak menemui sang anak, bahkan salah seorang dari mereka menyarankanku untuk membelikannya pakaian bekas."

Di sisi lain, tim hukum Olise membantah tuduhan-tuduhan ini, dengan menegaskan bahwa sang pemain telah menawarkan bantuan sejak awal dan masih terbuka untuk mencapai kesepakatan damai, sembari mengungkapkan bahwa Zunbrisher menuntut nafkah bulanan sebesar 60 ribu euro di hadapan pengadilan Prancis tanpa hasil, sementara Olise menawarkan pembayaran sejumlah yang melebihi batas maksimum yang diizinkan secara hukum di Jerman.

Skandal ini datang pada waktu yang sensitif bagi gelandang serang tersebut, yang merupakan pemilik jumlah assist terbanyak di Piala Dunia 2026, sementara namanya santer terdengar di lorong-lorong Real Madrid yang berupaya mengontraknya untuk bergabung bersama sahabatnya Kylian Mbappe di ibu kota Spanyol, yang menjadikan pengungkapan ke publik ini sebagai pukulan telak bagi sang pemain yang dikenal menyukai privasi.