Pelatih kepala tim Al Ittihad asal Jerman, Jens Wissing, mengungkap alasan sesungguhnya di balik absennya sayap asal Prancis, Moussa Diaby, dari laga melawan Al Najma di Piala Pelayan Dua Kota Suci.

Wissing membawa Al Ittihad meraih kemenangan atas Al Najma dengan skor telak 3-0, dalam laga yang mempertemukan keduanya, hari Selasa ini, di Stadion King Abdullah Sports City di Buraidah, pada babak 32 besar turnamen Piala Pelayan Dua Kota Suci.

Laga tersebut menyaksikan absennya sayap asal Prancis, Moussa Diaby, secara total, di mana ia tidak masuk starting eleven maupun bangku cadangan, hal yang menimbulkan keraguan seputar kemungkinan kepergiannya, terlebih di tengah keinginan Bayer Leverkusen untuk mendapatkan jasanya.

Namun, Wissing membantah kabar tersebut dalam pernyataan pada konferensi pers seusai laga, yang dikutip oleh surat kabar Saudi "Asharq Al Awsat", di mana ia menegaskan bahwa Diaby absen dari laga demi mengistirahatkannya.

Ia menjelaskan: "Kami memutuskan untuk mengistirahatkan Moussa Diaby. Saya memiliki 23 pemain, dan di setiap pertandingan saya memilih pemain yang paling siap untuk tampil."

Ia menambahkan: "Saya senang dengan penampilan tim, dan kami layak menang. Kami bisa saja mencetak lebih banyak gol. Oleh karena itu, saya senang dengan apa yang kami tampilkan, dan kini kami harus bersiap untuk laga berikutnya."

Perlu diketahui bahwa laga berikutnya bagi Al Ittihad akan sangat sulit, di mana mereka akan bertandang ke markas Al Qadsiah, pada pekan kedua Liga Roshn, setelah terjebak dalam hasil imbang 1-1 melawan Al Khaleej pada pekan pertama.