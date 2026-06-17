Di tengah hiruk-pikuk Piala Dunia... Hossam Hassan mengkritik mantan bintang Al-Ahly dan Zamalek

Hossam Hassan, pelatih tim nasional Mesir, mengambil langkah hukum terhadap Rida Abdel Aal, mantan bintang Al-Ahly dan Zamalek, di tengah kesibukan tim nasional Mesir dalam menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026.

Hossam menugaskan pengacara Ashraf Abdel Aziz untuk mengajukan pengaduan dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan, menyusul kritik yang dilontarkan Abdel Aal — mantan rekan setimnya di Al-Ahly dan tim nasional — terhadap staf pelatih timnas Mesir dalam beberapa waktu terakhir, seperti dilansir surat kabar "Al-Masry Al-Youm".

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Abdul Aziz mengungkapkan bahwa ia telah mengajukan pengaduan ke Dewan Tinggi Media “karena kritik yang sengaja menyakiti dan merusak reputasi, serta fitnah yang terus-menerus terhadap sang Kapten,” demikian katanya.

Ia melanjutkan: “Kritik yang ditujukan kepada Hossam Hassan bersifat pribadi, dan sama sekali tidak berkaitan dengan kritik teknis terhadap penampilannya dan hasil yang diraihnya bersama timnas Mesir.”

Pengacara tersebut menambahkan bahwa ia sebelumnya telah mengajukan pengaduan lain terhadap Rida Abdel Aal, kepada Jaksa Agung Muhammad Shawki seminggu yang lalu.

Apa yang terjadi?

Abdel Aal sebelumnya mengkritik Hossam Hassan, setelah hasil imbang melawan Belgia (1-1) dalam pertandingan pembuka timnas Mesir di Piala Dunia 2026, dengan menekankan bahwa pergantian pemain yang dilakukannya salah, terutama saat menarik keluar Mohamed Salah dan Imam Ashour, serta menuntut pelatih timnas Mesir untuk bersikap “adil”.

Ini bukanlah kritik pertama yang dilontarkan Abdel Aal kepada mantan rekan kerjanya tersebut. Ia juga pernah memposting sebuah video setelah pengumuman daftar skuad tim nasional untuk Piala Dunia, di mana ia menyerang pilihan sang pelatih dan ketergantungannya yang berlebihan pada pemain Al-Ahly, meskipun Zamalek berhasil menjuarai Liga Utama Mesir pada musim lalu.

Abdel Aal juga menyiratkan adanya keinginan dari Hossam Hassan untuk melatih Al-Ahly di masa depan, dan menganggap hal itulah sebagai motivasi utama di balik pilihannya.