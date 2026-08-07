Liga Turki menjadi salah satu destinasi paling menarik bagi para pemain selama bursa transfer musim panas kali ini, seiring dengan sejumlah transfer besar yang dilakukan klub-klub Turki serta gaji fantastis yang mereka tawarkan kepada para bintang sepak bola.

Menurut Mike McGrath, dalam surat kabar Inggris "Daily Telegraph", imbalan finansial yang besar menjadi faktor daya tarik paling menonjol di Liga Turki.

Laporan tersebut menyebutkan bahwa kepindahan bintang Mesir, Mohamed Salah, ke Trabzonspor terjadi setelah beberapa bulan namanya dikaitkan dengan Liga Saudi, menyusul pengumuman kepergiannya dari Liverpool, namun pada akhirnya ia memilih untuk menjalani petualangan baru di Turki.

Laporan itu juga menyoroti bahwa sejumlah bintang paling menonjol di Liga Pro Saudi meninggalkan klub-klub mereka pada musim panas ini setelah kontrak mereka berakhir, di antaranya Riyad Mahrez, Georginio Wijnaldum, dan Chris Smalling, selain Jhon Duran, Marcelo Brozovic, Franck Kessie, dan Abdoulaye Doucoure.

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Di sisi lain, klub-klub Turki termasuk yang paling aktif di bursa transfer kali ini, bahkan jika dibandingkan dengan klub-klub Liga Primer Inggris, di mana Fenerbahce merekrut Mason Greenwood dan Nathan Ake, sementara Besiktas mendatangkan Leandro Trossard dari Arsenal.

Laporan tersebut menyebutkan bahwa rahasia di balik daya tarik Liga Turki "terletak pada sifat kontrak finansialnya, di mana gaji para pemain dibayarkan secara bersih, yakni setelah dipotong pajak, dan bukan sebagai gaji kotor sebelum potongan pajak".

Gaji Fantastis

"Daily Telegraph" menyebutkan bahwa Mohamed Salah akan menerima tidak kurang dari 14,5 juta pound sterling sebagai gaji bersih per musim bersama Trabzonspor, sebelum ditambah dengan bonus. Hal ini membuat nilai kontraknya, menurut estimasi, setara dengan lebih dari 500 ribu pound sterling per pekan jika dibandingkan dengan sistem pajak di Kerajaan Inggris.

Laporan itu mengutip salah satu agen pemain di Turki yang mengatakan: "Pada dasarnya, para pemain menerima gaji mereka secara bersih dan tidak menanggung kewajiban pajak apa pun, karena klub yang menanggung pembayaran pajak tersebut".

Laporan tersebut ditutup dengan menyebutkan bahwa Turki tidak membebaskan para pemain dari pajak penghasilan, namun klub-klub mampu menanggung pajak-pajak ini dalam kontrak pemain, hal yang memberikan Liga Turki keunggulan besar dalam persaingan memperebutkan para bintang, serta menjadikannya pesaing langsung Liga Saudi dari segi besaran gaji.