Di tengah euforia Barcelona... Hamza Abdelkarim mencatatkan namanya dalam sejarah Mesir di Piala Dunia

Hamza Abdel Karim, pemain Barcelona B dan tim nasional Mesir, mencatatkan prestasi gemilang bersama timnas Mesir selama berlaga di Piala Dunia 2026.

Hossam Hassan, pelatih timnas Mesir, memasukkan Hamza Abdel Karim sebagai pengganti Mohamed Salah pada menit ke-76 saat menghadapi Belgia, hari Senin, di babak penyisihan grup Piala Dunia.

Menurut jaringan statistik "Opta", Hamza Abdel Karim menjadi pemain termuda yang tampil bersama timnas Mesir dalam pertandingan Piala Dunia, dengan usia 18 tahun dan 165 hari.

Barcelona merayakan penampilan Hamza Abdel Karim bersama timnas Mesir di Piala Dunia, dengan mengunggah foto sang pemain di akun "X" mereka, disertai keterangan: "Hamza Abdel Karim tampil dalam pertandingan Mesir melawan Belgia yang berakhir imbang 1-1 dalam penampilan perdananya di Piala Dunia."

Timnas Mesir berada di Grup G bersama Belgia, Iran, dan Selandia Baru.



