Di tengah boikot Real Madrid, saluran televisi China mengangkat nama Barcelona dari daftar hitam

Pada saat layar-layar televisi China menutup pintu bagi Real Madrid akibat krisis Kylian Mbappe, Barcelona justru menjadi pihak yang paling diuntungkan dari perpecahan keputusan pemblokiran di Beijing, sehingga memastikan kehadirannya tetap tampil di hadapan ratusan juta penggemar China.

"Mundo Deportivo" mengungkap rincian kesepakatan baru terkait peta penyiaran La Liga di China, beberapa hari setelah kontroversi yang dipicu oleh Mbappe dengan menyebut mendiang pemimpin China Mao Zedong sebagai "diktator", sebuah pernyataan yang menyebabkan dirinya dan Real Madrid kehilangan banyak kontrak sponsor serta permintaan maaf resmi yang ditolak.

Surat kabar Spanyol itu menegaskan bahwa upaya presiden La Liga Javier Tebas bersama Duta Besar China untuk Spanyol berhasil mengurangi kerugian dan mencegah pemblokiran menyeluruh, sehingga melahirkan dua keputusan yang bertentangan dari dua platform pemegang hak siar tersebut.

Barcelona selamat, Madrid membayar harganya

Platform pertama, grup "China Media" pemilik saluran resmi CCTV, mengambil keputusan paling ekstrem dengan menangguhkan sementara penyiaran seluruh pertandingan La Liga, dengan menilai bahwa pernyataan Mbappe "menghina rakyat China dan melampaui batas kebebasan berpendapat", serta menolak permintaan maaf dari pemain itu dan klubnya.

Seorang perwakilan dari grup China tersebut mengatakan dalam sebuah pesan peringatan: "Kami akan mendengarkan kata-katanya, tetapi kami akan mengawasi tindakannya secara saksama."

Adapun platform kedua, yaitu perusahaan Migu yang berada di bawah raksasa telekomunikasi China Mobile dan memegang hak siar La Liga hingga tahun 2030, memilih jalur selektif yang langsung menguntungkan Barcelona.

Perusahaan tersebut mengumumkan bahwa mereka akan terus menyiarkan "seluruh turnamen, kecuali pertandingan yang melibatkan Real Madrid".

Ini secara praktis berarti bahwa pertandingan Barcelona dan klub-klub La Liga lainnya akan tetap tersedia bagi pemirsa China melalui platform Migu, sementara hanya pertandingan Real Madrid yang akan diblokir, baik di liga maupun di kompetisi lain yang disiarkan oleh platform tersebut.

Dengan keputusan ini, Barcelona menjadi satu-satunya tim besar yang keluar dengan kerugian paling minim dari gempa Mbappe, karena akan mempertahankan kehadiran pemasaran dan basis penggemarnya yang sangat besar di pasar Asia, pada saat rival tradisionalnya menghilang dari layar, yang memberikan klub Katalan itu keunggulan komersial dan media yang tak terduga di tengah pusaran krisis.