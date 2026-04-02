Di tengah beredarnya rumor seputar tim nasional Saudi, Al-Ittihad mengambil keputusan terkait masa depan Saad Al-Shehri

Klub Al-Ittifaq telah mengambil keputusan terkait masa depan pelatihnya, Saad Al-Shehri, untuk musim depan, di tengah beredarnya kabar yang mengaitkannya dengan kepelatihan tim nasional Saudi di Piala Dunia 2026, sebagai pengganti pelatih asal Prancis, Hervé Renard.

Laporan media sebelumnya mengungkap adanya kontak dari Federasi Sepak Bola Arab Saudi dengan Saad Al-Shehri untuk memimpin tim nasional senior pada periode mendatang, menggantikan Renard, hal yang dibantah oleh agennya, Rafi Al-Shehrani.

Surat kabar "Al-Riyadhiah" dari Arab Saudi melaporkan bahwa klub Al-Ittifaq telah memutuskan untuk menunda proses perpanjangan kontrak pelatih Saad Al-Shehri hingga akhir musim ini, guna melakukan evaluasi terhadap kinerja teknisnya bersama tim selama periode terakhir.

Pelatih asal Saudi Arabia tersebut mengambil alih kepelatihan Al-Ittifaq pada Januari 2025, menggantikan pelatih asal Inggris Steven Gerrard, dan berhasil meraih 20 kemenangan dari 44 pertandingan, dengan 14 kekalahan, serta 10 pertandingan berakhir imbang.

Surat kabar tersebut menjelaskan bahwa klub asal Timur itu berencana mempertahankan Saad Al-Shehri di posisinya sebagai manajer teknis tim selama musim depan.

Sementara itu, Saad Al-Shehri telah mulai mempersiapkan musim depan, dengan mengadakan pertemuan bersama komite teknis untuk membahas berbagai hal terkait kebutuhan tim, pemain yang akan diperpanjang kontraknya, serta pemain yang akan hengkang.

Semua langkah tersebut bergantung pada keputusannya untuk memimpin tim nasional Saudi di masa mendatang, terutama karena agennya, Rafi Al-Shahrani, menegaskan bahwa ia tidak akan ragu untuk menerima tugas tersebut jika tawaran resmi datang kepadanya.

Perlu dicatat bahwa Al-Ittifaq saat ini menempati peringkat ketujuh di klasemen Liga Saudi musim ini, dengan 39 poin, tertinggal 3 poin dari Al-Ittihad yang berada di peringkat keenam.