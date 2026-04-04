Di tengah banyaknya pemain yang cedera... Bagaimana Inzaghi memilih susunan pemain Al-Hilal untuk menghadapi Al-Taawoun?

Pelatih Al-Hilal asal Italia, Simone Inzaghi, terpaksa memasukkan sejumlah pemain cadangan ke dalam susunan pemain inti untuk mengisi kekosongan yang dialami "Al-Hilal" saat menghadapi Al-Taawoun.

Al-Hilal akan menjamu Al-Taawoun hari ini, Sabtu, di Stadion Kingdom Arena, dalam laga pekan ke-27 Liga Roshen.

Inzaghi mengumumkan susunan pemain resmi tim, yang hanya menampilkan 7 pemain asing, karena absennya pemain lain akibat cedera dan skorsing.

Gelandang Serbia Sergej Milinković-Savić absen karena akumulasi kartu, sementara dua pemain Prancis, Simon Bouabri dan Karim Benzema, absen karena cedera, begitu pula dengan bek Turki Yusuf Akçıkçık.

Selain itu, sejumlah pemain lokal penting juga absen karena cedera, seperti sayap Salem Al-Dossari dan Sultan Mandash, gelandang Nasser Al-Dossari, serta bek kanan Hamad Al-Yami.

Pelatih asal Italia itu mengandalkan pemain Brasil Marcos Leonardo dan pemain Pantai Gading Mohamed Kader Miti di lini serang, dengan bantuan sayap Brasil Malcom, untuk menggantikan absennya Benzema dan Salem Al-Dossari.

Selain itu, Inzaghi menurunkan pemainnya, Murad Hawsawi, di lini tengah, bersama Mohamed Kano dan pemain Portugal, Ruben Neves, untuk menggantikan absennya Safetch dan Nasser Al-Dossari.

Di sisi lain, Inzaghi terpaksa mengandalkan sejumlah pemain tim Al-Hilal U-21 dalam daftar cadangan, seperti Abdulaziz Al-Jarmoush, Mishaal Al-Dawood, Abdullah Al-Zaid, Mohammed Al-Zaid, Suhaib Al-Zaid, dan Saad Al-Mutairi.

Inzaghi berharap dapat mengatasi absennya para pemain tersebut, demi terus bersaing memperebutkan gelar Liga Saudi, di mana timnya saat ini berada di peringkat kedua klasemen dengan 64 poin, tertinggal 6 poin dari Al-Nassr yang memimpin klasemen, yang telah memainkan satu pertandingan lebih banyak.

Susunan pemain Al-Hilal adalah sebagai berikut:

Penjaga gawang: Yassin Bono

Barisan pertahanan: Muteb Al-Harbi - Hassan Tambakti - Kalidou Koulibaly - Theo Hernandez

Lini tengah: Murad Hawsawi - Ruben Neves - Mohammed Kanno

Lini serang: Malcom - Marcus Leonardo - Mohamed Kader Miti