Di tengah badai absennya pemain, inilah susunan pemain Prancis yang diperkirakan dalam laga melawan Italia

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Timnas Prancis bertandang ke markas Italia, Kamis malam, di Stadion San Siro, Kota Milan, dalam laga yang dinanti-nantikan pada pekan kelima pertandingan Grup 1 Divisi A UEFA Nations League.

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Les Bleus memuncaki klasemen grup dan semakin dekat memastikan kelolosan mereka ke babak perempat final.

Jaringan "RMC Sport" mengungkap susunan pemain yang diperkirakan untuk timnas Prancis menghadapi Italia, yang akan menyaksikan absennya sang kapten Kylian Mbappe, dengan mengandalkan Desire Doue di posisi ujung tombak, serta di belakangnya duet Bradley Barcola dan Michael Olise, sementara Rayan Cherki mengemban tugas sebagai pengatur serangan.

Berikut susunan pemain yang diperkirakan:

Penjaga gawang: Mike Maignan.

Lini belakang: Adrien Truffert, Jeremy Jacquet atau Ibrahima Konate, Dayot Upamecano, Malo Gusto.

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Lini tengah: Adrien Rabiot, Lucas Da Cunha, Rayan Cherki.

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Lini depan: Bradley Barcola, Desire Doue, Michael Olise.

Absennya Mbappe terjadi setelah dipastikan dirinya tidak siap untuk tampil, di mana Zidane mengumumkan dalam konferensi pers bahwa kapten timnas Prancis itu akan absen dari pertandingan melawan Italia, setelah merasakan nyeri otot ringan, seraya menegaskan bahwa staf kepelatihan tidak ingin mengambil risiko memperparah cedera, sambil menyatakan harapannya agar dapat memulihkannya pada pertandingan melawan Turki hari Minggu.

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Dengan demikian Mbappe kembali absen dari pertandingan bersama timnas Prancis, setelah menepi dari tiga pertandingan sebelumnya, akibat cederanya di lutut kiri saat pertandingan melawan Turki pada 25 September lalu.

Absennya Prancis tidak terbatas pada Mbappe, di mana Zidane juga kehilangan tenaga Aurelien Tchouameni, Marcus Thuram, dan Pierre Kalulu akibat cedera, serta sejumlah pemain lain yang turut absen, di antaranya Ousmane Dembele, William Saliba, dan Jules Kounde.

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Staf kepelatihan memanggil Senny Mayulu, pemain Paris Saint-Germain, ke timnas senior untuk menggantikan absennya Tchouameni, setelah sebelumnya ia dijadwalkan bergabung dengan timnas junior, sementara Elye Junior Kroupi dipanggil untuk menggantikan Thuram, dan Saiel Kombeedi menggantikan Kalulu.

Pertandingan ini memiliki arti penting bagi timnas Prancis, yang memuncaki Grup Satu dengan raihan 10 poin dari empat pertandingan, setelah meraih tiga kemenangan dan sekali imbang, sementara timnas Italia menempati posisi kedua dengan 7 poin, lalu timnas Belgia berada di urutan ketiga dengan 6 poin, sedangkan Turki berada di dasar klasemen tanpa poin.

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Timnas Prancis memastikan lolos ke perempat final apabila terhindar dari kekalahan menghadapi Italia, serta memastikan puncak grup dan kelolosan jika menang, sementara ia juga dapat melaju meski kalah, apabila Belgia tidak mampu menang atas Turki.

Pertandingan leg pertama antara Prancis dan Italia sebelumnya berakhir imbang 1-1, dalam laga yang digelar di Stade de France, setelah Olise membawa tuan rumah unggul, sebelum Alessandro Bastoni menyamakan kedudukan bagi timnas Italia.

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Kemenangan terakhir timnas Italia atas Prancis terjadi pada 6 September 2024, ketika meraih kemenangan dengan skor 3-1 di Stadion "Parc des Princes" di Paris, dalam laga pembuka perjalanan kedua tim di UEFA Nations League.