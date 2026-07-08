Di tengah absennya yang berkepanjangan... Prancis dan Argentina menggeser rekor Italia

Prancis dan Argentina menyamai rekor bersejarah Italia di perempat final Piala Dunia, setelah tim Amerika Latin itu mengalahkan Mesir (3-2), sementara Prancis lolos setelah mengalahkan Paraguay (1-0).

Menurut situs "stats foot" Prancis, baik Prancis maupun Argentina telah mencapai perempat final Piala Dunia untuk kesembilan kalinya dalam sejarah, sehingga menyamai Italia di peringkat keempat dalam daftar tim yang paling sering mencapai babak ini.

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Brasil memimpin daftar tersebut, dengan 15 kali mencapai perempat final, diikuti oleh Jerman dengan 14 kali, lalu Inggris dengan 11 kali.

Timnas Prancis akan bertanding di babak 8 besar melawan Maroko, sementara tim Tango akan berhadapan dengan Swiss.

Perlu diingat bahwa Prancis dan Argentina bertanding di final Piala Dunia terakhir (Qatar 2022), yang dimenangkan oleh tim Amerika Latin tersebut melalui adu penalti, setelah waktu normal dan perpanjangan waktu berakhir imbang (3-3).

Di sisi lain, Italia absen dari Piala Dunia untuk ketiga kalinya berturut-turut, setelah tersingkir di babak play-off melawan Bosnia dan Herzegovina melalui adu penalti.



