Bayern Munich berhasil mempertahankan puncak klasemen Bundesliga Jerman, dengan kemenangan berharga 3-1 atas tuan rumah Freiburg, pada pekan ketujuh kompetisi, Minggu malam.

Dua hari setelah ambruknya Vincent Kompany di lapangan latihan, para pemain Bayern memberikan pelatih asal Belgia itu alasan untuk merayakan dari atas ranjang sakit.

Poin Bayern Munich pun bertambah menjadi 17 di puncak klasemen, sementara poin Freiburg membeku di angka 13 pada peringkat ketiga.

Situs "Spox" mengulas sorotan utama laga tersebut, di mana Aaron Danks mengemban tanggung jawab memimpin Bayern dari pinggir lapangan, setelah Kompany jatuh sakit.

Upamecano membuka keran gol untuk Bayern pada menit ke-16. Setelah merebut bola sendiri, ia mengoper ke Olise, lalu melesat ke depan dan berlari menuju gawang setelah menerima umpan terobosan dari rekannya, hingga ia mendapati dirinya berhadapan dengan gawang dan berhasil menggetarkan jala.

Selain mencetak gol pertama, Upamecano juga menggagalkan peluang Freiburg untuk menyamakan kedudukan, setelah ia menghalau upaya Lucas Höler.

Setelah itu, Bayern Munich meningkatkan tempo serangan mereka, sehingga pertandingan berubah menjadi laga yang terbuka dan menghibur.

Namun tembakan Olise pada menit ke-24, Lennart Karl pada menit ke-25, dan Serge Gnabry pada menit ke-28, kurang akurat.

Serge Gnabry berhasil memperbesar keunggulan Bayern pada menit ke-42, dengan mencetak gol ke-100 miliknya di Bundesliga Jerman, setelah memanfaatkan umpan dari Pavlović.

Harry Kane menyia-nyiakan peluang nyata pertamanya untuk mencetak gol pada menit ke-57, setelah mencoba menyundul bola.

Adapun Freiburg, yang menderita kekalahan pertamanya di kandang sendiri, memperkecil ketertinggalan lewat gol yang dicetak Tom Bischof, melalui gol bunuh diri ke gawang timnya sendiri pada menit ke-82.

Bayern Munich memadamkan kebangkitan tuan rumah, melalui gol pemain Prancisnya, Michael Olise, pada menit kelima masa tambahan waktu babak kedua.