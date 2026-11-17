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Pembicaraan tentang Calvin Bassey kini bukan lagi sekadar pujian sesaat di Liga Inggris, melainkan telah berubah menjadi perdebatan luas di seluruh Eropa, setelah sang pelatih, Alvaro Arbeloa, menjulukinya sebagai "Kaisar" tim dan menyebutnya bukan hanya salah satu bek terbaik di Liga Inggris, tetapi juga salah satu bek terbaik di seluruh dunia.

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Bek asal Nigeria itu telah menjadi pilar utama kebangkitan Fulham di bawah asuhan Arbeloa. Meski sorotan kerap tertuju pada para gelandang dan penyerang seperti Josh King, Oscar Bobb, Alex Iwobi, dan Shea Charles, rahasia sejati tim ini justru terletak di lini belakang, dan namanya adalah Calvin Chinedu Bassey.

Pemain berusia 26 tahun yang bergabung dengan Fulham pada 2023 dari Ajax dengan nilai transfer 22,5 juta euro, setelah sebelumnya memperkuat Rangers, telah mengukuhkan posisinya sebagai salah satu bek terkuat di Liga Primer Inggris.

Angka-angka pun menegaskan performa gemilangnya. Menurut data situs "Driblab" yang dikutip harian "Marca", Bassey menempati peringkat ke-92 dalam persentase kemenangan duel individu saat bertahan dengan angka 73,7 persen, peringkat ke-88 dalam jumlah umpan sukses per 90 menit, serta peringkat ke-88 dalam algoritma "xG" yang mengukur kualitas pembangunan serangan.

"Saya sudah berbicara dengan klub mengenai Calvin, dan salah satu target kami adalah memperpanjang kontraknya yang akan berakhir pada 2027, dengan opsi perpanjangan sepihak selama satu tahun tambahan dari pihak Fulham," kata Arbeloa.

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"Dia adalah salah satu pemimpin tim, dan bagi saya, saat ini dia termasuk bek terbaik, bukan hanya di Liga Primer Inggris, tetapi juga di dunia. Dia menikmati waktunya di sini, dan saya rasa dia harus tetap bersama kami," ujarnya.

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Mantan pelatih Real Madrid itu menambahkan: "Calvin adalah pemain yang ideal untuk gaya bermain saya karena kami perlu bertahan di area yang tinggi dan meninggalkan ruang yang luas di belakang garis pertahanan. Dia memiliki semua modal yang dibutuhkan. Dia pribadi yang ceria, tetapi saat dibutuhkan kerja keras, dia selalu menjadi yang pertama datang. Saya sangat mengaguminya, dia bisa menjadi kapten kami."

Penampilan Bassey juga tidak luput dari perhatian banyak pihak di luar Craven Cottage. Jamie Redknapp, mantan pemain Liverpool dan Tottenham, berkata di Sky Sports: "Dia adalah pemimpin sejati, usianya baru 26 tahun, dan tampaknya dia terus berkembang dari tahun ke tahun. Jujur, saya rasa dia tidak mendapatkan apresiasi yang layak dia terima."

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Bassey sendiri menegaskan soal menjadi kapten tim Inggris tersebut: "Merupakan kehormatan besar bisa menjadi kapten klub ini. Ini sungguh luar biasa."

Namun, kejutan terbesar datang dari Javi Pereira, mantan pemain Fulham, yang melontarkannya usai kemenangan 1-0 atas Hull City. Ia berkata: "Calvin Bassey mampu bermain untuk Barcelona."

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Harian "Marca" pun ingin menggali klaim tersebut lebih dalam, dan Pereira menjelaskan: "Saya sangat yakin Barcelona tidak memiliki bek tengah seperti Bassey. Dia memiliki karakteristik fisik dan atletis yang berbeda, dan itulah yang kurang dimiliki Flick di laga-laga penting. Dia mampu bermain dengan garis pertahanan tinggi, piawai maju ke depan, dan menonjol dalam menyerang di separuh lapangan lawan."

Mantan bintang Fulham itu menambahkan: "Selain itu, dia memainkan semua pertandingan dan jarang mengalami cedera."

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Bassey mencatat kecepatan hingga 34,4 km/jam musim ini, menjadikannya bek tengah tercepat kedelapan di Liga Primer Inggris.

Pereira menjelaskan bahwa Bassey mengawali kariernya sebagai bek kiri, sehingga ia mampu beradaptasi dengan skema tiga bek atau membangun permainan dari belakang seperti yang dilakukan Barcelona, serta mampu menutup seluruh sisi kiri.

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"Fulham adalah tim yang mengandalkan pembangunan serangan dari belakang, dan Bassey adalah pemain yang sangat bisa diandalkan dalam hal umpan. Dia memiliki keunggulan yang tidak dimiliki Barcelona, kecuali Pau Cubarsí, yaitu kemampuan menembus lini pertahanan dengan dribelnya," katanya.

Pereira menutup pernyataannya dengan berkata: "Dia adalah seorang pemimpin. Dia memiliki bahasa tubuh yang sangat positif, berkomunikasi dengan sangat baik di lapangan, dan dia pemberani yang tidak takut apa pun."