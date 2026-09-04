Seluruh perhatian akan tertuju ke Stadion La Cartuja di Sevilla pada Jumat malam, yang menjadi tuan rumah pertemuan antara Real Madrid dan Betis di tengah perasaan yang bertentangan, memadukan antara pelatih asal Portugal Jose Mourinho dan klub kerajaan tersebut.

Menurut surat kabar Spanyol "AS", stadion yang digunakan Betis sejak musim lalu akibat pekerjaan renovasi di stadion mereka, Benito Villamarin, ini menyimpan kenangan terbaik bagi pelatih asal Portugal itu setelah menjadi saksi awal legendanya dengan meraih gelar Eropa pertamanya bersama Porto pada 2003.

Sementara itu, klub kerajaan tersebut memiliki kenangan beragam di markas yang sama setelah menjuarai Piala Raja pada 2023, tetapi juga kalah pada final terakhirnya di sana melawan Barcelona pada April tahun lalu.

Mourinho sebelumnya sempat melatih Benfica selama beberapa bulan, kemudian meraih kesuksesan bersama Uniao Leiria sebelum Porto memanggilnya pada Januari 2022.

Direktur teknik asal Portugal itu bekerja untuk membangun kembali tim dengan mengandalkan sekelompok bintang menonjol seperti Ricardo Carvalho, Costinha, Deco, Alenichev, Postiga, dan Jorge Costa, untuk mulai menorehkan sejarah kepelatihannya dengan menjuarai Piala UEFA pada 21 Mei 2003.

Hal itu terjadi setelah kemenangan atas Celtic Glasgow dengan skor (3-2) melalui perpanjangan dua babak tambahan, momen yang menandai awal perjalanan kepelatihannya yang legendaris dan berlanjut dengan cepat pada 2004 ketika ia membawa tim Portugal itu menjuarai Liga Champions Eropa dengan mengalahkan Monaco di final.

Mourinho sebelumnya berkata: "Saya mengingat pertandingan itu di La Cartuja sebagai yang paling menegangkan dalam hidup saya", di mana pelatih asal Portugal itu kembali melatih di stadion Sevilla tersebut setelah 23 tahun berlalu, tetapi kali ini dalam pertemuan yang mempertemukan Real Madrid dan Betis di Liga Spanyol.

Mourinho mengenang kembali kenangan istimewa itu ketika memandang tribun stadion yang telah direnovasi, yang lintasan atletiknya telah dihilangkan.

Stadion Benito Villamarin juga menyaksikan pertemuan Eropa lain yang menegangkan bagi Mourinho melawan Betis ketika ia melatih Chelsea, dalam sebuah pertandingan yang dianggap sebagai kemenangan paling abadi bagi tim Andalusia itu dalam satu-satunya partisipasinya di Liga Champions Eropa hingga saat ini, ajang yang mereka jalani kembali musim ini.

Dani mencetak satu-satunya gol pertandingan (1-0) untuk mengejutkan tim kuat milik pengusaha Rusia Roman Abramovich yang dipimpin pelatih asal Portugal itu pada 2005.

Di sisi lain, Real Madrid memiliki catatan yang bertentangan di Stadion La Cartuja, di mana mereka menjuarai Piala Raja usai mengalahkan Osasuna dengan skor (2-1) pada 7 Mei 2023 berkat dwigol pemain Brasil Rodrygo, tetapi menelan kepahitan kekalahan di final lainnya pada 23 April tahun lalu melawan Barcelona dengan skor (3-2) melalui perpanjangan dua babak tambahan, dengan gol penentu yang dicetak Jules Kounde.

Real Madrid kembali menderita di Liga Spanyol di Stadion La Cartuja tahun lalu, setelah gawang mereka kebobolan gol mematikan melalui Bellerin pada waktu tambahan sehingga laga berakhir imbang (1-1), menerima balasan atas gol yang membawa mereka unggul lewat Vinicius setelah seperempat jam berjalan.

Klub kerajaan tersebut belum merasakan kemenangan atas Betis di stadion tuan rumah sejak 28 Agustus 2021, yakni lebih dari 5 tahun lalu, ketika gol Carvajal memastikan pertemuan itu berakhir dengan skor (1-0) di Benito Villamarin, sehingga markas Andalusia itu sejak saat itu menyaksikan 3 hasil imbang dan satu kemenangan bagi Betis.



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