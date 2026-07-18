Di sinilah ia pensiun... Messi mengincar akhir karier yang legendaris di lapangan yang pernah membuatnya menangis

Tidak semua stadion hanyalah sebidang lapangan hijau tempat pertandingan digelar; beberapa di antaranya menyimpan kenangan yang tak pernah terlupakan oleh para penggemarnya, tak peduli berapa pun tahun yang telah berlalu. Bagi Lionel Messi, Stadion “MetLife” di New Jersey tetap menjadi salah satu tempat yang paling terkait dengan momen-momen terberat dalam karier internasionalnya, saat ia meninggalkannya 10 tahun lalu dengan air mata berlinang, mengumumkan pengunduran dirinya dari tim nasional Argentina setelah kekalahan di final Copa América 2016 melawan Chili.

Namun, kali ini situasinya berbeda; bintang Argentina itu akan memasuki stadion yang sama, besok Minggu, sebagai kapten timnas negaranya di final Piala Dunia 2026 melawan Spanyol, dalam upaya meraih gelar dunia kedua yang mungkin akan mengubah tempat yang pernah menjadi saksi kekalahannya menjadi panggung yang menyaksikan salah satu momen kejayaannya yang paling gemilang.

Final Ketiga dan Impian Gelar Kedua

Messi akan menjalani final ketiga dalam kariernya di Piala Dunia, setelah sebelumnya kalah di final edisi 2014 melawan Jerman, sebelum akhirnya mewujudkan impian terbesarnya dengan meraih gelar juara di Piala Dunia Qatar 2022.

Kini, empat tahun setelah mengangkat trofi untuk pertama kalinya, kapten Argentina ini hanya tinggal selangkah lagi untuk menambahkan gelar dunia kedua ke dalam daftar prestasinya, setelah memimpin timnas negaranya ke final berkat kemenangan dramatis 2-1 atas Inggris, sementara Spanyol lolos setelah menyingkirkan Prancis.

Di sinilah Messi menangis

Sulit membicarakan Stadion "MetLife" tanpa mengingat kembali momen yang masih terukir dalam ingatan para penggemar sepak bola.

Pada 26 Juni 2016, timnas Argentina kalah di final Copa América Centenario melawan Chili melalui adu penalti, setelah Messi gagal mengeksekusi tendangannya, lalu meninggalkan lapangan dengan hati hancur, sebelum mengejutkan semua orang dengan pengumuman pengunduran dirinya dari timnas.

Saat itu, dalam pernyataan yang menggemparkan dunia olahraga, ia berkata, “Hal pertama yang terlintas di benakku di ruang ganti adalah bahwa karierku bersama tim nasional telah berakhir.”

Ia menambahkan, “Ini adalah final keempat yang saya kalahkan. Saya sudah berusaha sekuat tenaga; itu adalah hal yang paling saya inginkan dalam hidup saya, tetapi tidak terwujud.”

Dia melanjutkan dengan penuh penyesalan, “Akulah yang gagal mengeksekusi tendangan penalti pertama, dan itu sangat penting. Saya rasa keputusan ini akan menjadi yang terbaik bagi saya dan semua orang… Sepertinya saya memang tidak ditakdirkan untuk menjadi juara bersama Argentina.”

Saat Waktu Mengubah Segalanya

Pensiunnya tidak berlangsung lama, karena Messi kembali beberapa minggu kemudian menanggapi tekanan dari para penggemar dan rekan-rekannya, untuk memulai babak baru yang mengubah segala hal yang ia anggap mustahil.

Ia memimpin Argentina meraih gelar Copa América 2021, lalu Piala Dunia 2022, sebelum menambahkan gelar Copa América 2024, sehingga kata-kata yang ia ucapkan di “MetLife” berubah dari pernyataan keputusasaan menjadi kenangan yang telah dilampaui oleh waktu.

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Kini, Messi telah mengoleksi dua gelar Copa América dan satu gelar Piala Dunia, serta berada di ambang pencapaian bersejarah baru yang mungkin memberinya gelar Piala Dunia kedua dalam kariernya.

MetLife… Kenangan yang Tak Hanya Berisi Air Mata

Meskipun momen pengunduran dirinya adalah yang paling melekat di ingatan para penggemar, hubungan Messi dengan Stadion "MetLife" sebenarnya sudah dimulai bertahun-tahun sebelumnya.

Pada Juni 2012, ia menampilkan salah satu penampilan terbaiknya bersama timnas Argentina di stadion ini, saat mencetak hat-trick dalam kemenangan bersejarah atas Brasil dengan skor 4-3. Gol ketiganya, yang dicetak pada menit ke-84, merupakan salah satu gol terindah dalam karier internasionalnya.

Messi kemudian kembali ke “MetLife” lebih dari sekali bersama Inter Miami, setelah pindah ke liga Amerika, sehingga stadion tersebut menjadi saksi berbagai fase dalam perjalanannya, mulai dari masa kejayaan, kekecewaan, hingga kebangkitan.