Di Serie A, terjadi perputaran kiper: Di Gregorio hampir dipinjamkan, sementara menurut bandar taruhan, Meret dan De Gea juga terancam

Inter memulai dengan mengucapkan selamat tinggal kepada Yann Sommer yang digantikan oleh Ivan Provedel, mantan pemain Lazio, namun pergantian kiper di Serie A tampaknya baru saja dimulai. Pemain yang paling berisiko hengkang adalah Michele Di Gregorio dari Juventus. Mantan pemain Monza ini, setelah musim yang sulit dan pernyataan agennya yang menentang manajemen Bianconeri, tampaknya sudah satu kaki keluar dari Turin, seperti yang dikonfirmasi oleh analis taruhan William Hill, yang menawarkan odds 1,35 untuk transfer kiper tersebut di bursa transfer musim panas.





Situasi juga rumit di Napoli, di mana Allegri harus memilih siapa yang akan dilepas antara Alex Meret dan Vanja Milinkovic-Savic, dengan kiper asal Italia itu menjadi favorit dengan odds 1,55. David De Gea dari Fiorentina juga berisiko, dengan peluang hengkangnya di angka 2,30, sementara situasi Marco Carnesecchi masih dalam status stand-by: direktur olahraga Giuntoli telah menegaskan perannya yang sentral dalam proyek klub, namun bandar taruhan Betflag menetapkan peluang kepergiannya sebesar 3,00. Di sisi lain, masih sulit membayangkan Gasperini akan melepas Mile Svilar, kiper terbaik di Serie A musim lalu. Meskipun ada minat dari beberapa klub besar Liga Premier, peluang kepergiannya ditetapkan sebesar 5 kali lipat dari taruhan.