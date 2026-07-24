Di saat-saat tergelap, Buffon menolak proyek penyelamatan timnas Italia

Gianluigi Buffon memberikan kejutan besar kepada Federasi Sepak Bola Italia, setelah memutuskan menolak tawaran untuk kembali ke jajaran staf teknis tim nasional utama, di saat Azzurri tengah mengalami salah satu periode tergelap dalam sejarahnya.

Surat kabar "La Gazzetta dello Sport" mengungkap bahwa Paolo Maldini, direktur teknik Federasi Sepak Bola Italia, telah berkomunikasi langsung dengan Buffon dan menawarinya sebuah posisi operasional dalam proyek "Club Italia", entitas yang bertanggung jawab mengawasi seluruh tim nasional.

Maldini bertaruh pada popularitas Buffon dan pengalamannya yang luar biasa, mengingat ia adalah pemain dengan penampilan terbanyak mengenakan seragam Italia sepanjang sejarah dan penjaga gawang terakhir yang meraih Piala Dunia, di samping pengetahuannya yang mendalam tentang generasi saat ini, untuk memimpin fase pembangunan kembali setelah bencana tersingkir dari babak play-off kualifikasi Piala Dunia melawan Bosnia dan Herzegovina.

Buffon sebelumnya pernah menjabat sebagai koordinator tim nasional Italia, sebelum mengundurkan diri bersama pelatih Gennaro Gattuso dan presiden federasi Gabriele Gravina, menyusul kegagalan lolos ke Piala Dunia untuk ketiga kalinya secara beruntun pada Maret lalu.

Meski legenda Italia itu mempelajari tawaran tersebut dengan serius, ia memberi tahu Maldini bahwa waktunya tidak tepat untuk kembali, lebih memilih untuk terus menjauh dari sepak bola sejak kepergiannya pada April lalu, serta mencurahkan waktu bagi keluarganya dan menyelesaikan studinya sebagai persiapan untuk masa depan di bidang manajerial.