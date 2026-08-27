Manchester City merebut salah satu talenta sepak bola paling menonjol di dunia pada periode ini, dengan mendatangkan pemain Maroko Ayoub Bouaddi dari klub Prancis, Lille.

Manchester City mengumumkan, kemarin Rabu, melalui situs resminya, kesepakatan dengan pemain Maroko Ayoub Bouaddi yang datang dari skuad klub Prancis Lille, dengan kontrak berdurasi 5 tahun, sehingga ia akan bertahan bersama tim Inggris tersebut hingga tahun 2031, setelah menyelesaikan proses transfer dan mendapatkan izin internasional.

Bouaddi, yang berusia 18 tahun, datang ke Manchester City sebagai salah satu talenta muda paling menonjol dalam sepak bola dunia, setelah menjalani 96 pertandingan dengan seragam Lille, di samping keikutsertaannya dalam 8 pertandingan internasional bersama timnas Maroko.

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Bouaddi dan pembangunan kembali lini tengah Manchester City

Kesepakatan dengan Bouaddi hadir sebagai bagian dari perubahan besar di lini tengah Manchester City, setelah musim lalu.

Rodri, Bernardo Silva, dan Tijjani Reijnders meninggalkan Manchester City selama bursa transfer musim panas yang tengah berlangsung, sehingga klub dituntut untuk membangun kembali lini tengah.

Manchester City memulai rencana itu dengan mendatangkan Elliot Anderson dari Nottingham Forest, lalu berhasil memenangkan perebutan Ayoub Bouaddi, yang menjadi target banyak klub musim panas ini.

Manchester City menaruh harapan pada Bouaddi, yang akan mengenakan nomor punggung 32 bersama tim barunya, pada musim ini, dengan harapan memberi tim banyak solusi bertahan dan menyerang, mengingat kemampuan besar yang dimilikinya.

Ayoub Bouaddi pemain Arab termahal

Detail finansial dari kesepakatan ini belum diungkapkan secara resmi, namun kantor berita AFP mengutip klub Lille bahwa nilainya mencapai 100 juta euro.

Bouaddi menjadi pemain Arab termahal setelah kesepakatan tersebut, mengungguli pemain Mesir Omar Marmoush, yang pindah dari Eintracht Frankfurt ke Manchester City dengan nilai sekitar 75 juta euro.

Marmoush sebelumnya menduduki takhta pemain Arab termahal, setelah memecahkan rekor sebelumnya yang tercatat atas nama bintang Maroko Achraf Hakimi, yang pindah ke Paris Saint-Germain pada tahun 2021 dari Inter Milan dengan nilai 70 juta euro.

Ayoub Bouaddi: dari Creil ke Manchester City

Ayoub Bouaddi lahir pada 2 Oktober 2007 di kota Senlis, sebelah utara Prancis, dan mulai bermain sepak bola pada usia 6 tahun di klub Creil.

Setelah itu Bouaddi merebut perhatian para pemandu bakat Lille, hingga bergabung dengan pusat pembinaan klub pada tahun 2021, dan langsung bersinar sehingga membuatnya cepat naik jenjang di kelompok usia.

Bouaddi menandatangani kontrak profesional pertamanya pada Agustus 2023 saat usianya baru 15 tahun setengah, yang mencerminkan pentingnya ia bagi klub Prancis tersebut.

Dan kurang dari dua bulan berselang, tepatnya pada 5 Oktober 2023, Bouaddi tampil melawan Klaksvik di Liga Konferensi Eropa, hanya tiga hari setelah ia berusia 16 tahun, sehingga menjadi pemain termuda yang mewakili Lille bersama tim utama.

Hal itu tidak berhenti sampai di situ, sebab hampir dua pekan kemudian Ayoub tampil melawan Brest di Liga Prancis, sehingga menjadi pemain termuda yang tampil di kompetisi divisi pertama Prancis sepanjang abad ke-21.

Tahun 2024 menyaksikan salah satu momen terpenting dalam perjalanan karier Bouaddi, ketika ia tampil melawan Real Madrid, di Liga Champions Eropa, dan timnya menang dengan skor 1-0.

Selama tahun-tahun itu Bouaddi menjadi elemen yang tak tergantikan di skuad Lille, hingga menjalani 96 pertandingan bersama tim utama.





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Bouaddi memilih Maroko ketimbang Prancis

Bakat Ayoub Bouaddi menarik perhatian para pengurus sepak bola di Prancis, hingga ia dimasukkan ke berbagai timnas Prancis.

Bouaddi mewakili timnas Prancis di kelompok usia hingga timnas U-21, dan ia sedang dalam perjalanan untuk bermain bagi timnas utama, namun terjadi perubahan besar yang mengejutkan semua orang.

Ayoub pada akhirnya memutuskan untuk mewakili Maroko, negara kedua orang tuanya, di level timnas utama, dan menjalani pertandingan internasional pertamanya bersama Maroko pada Mei lalu, sebelum ia menjalani Piala Dunia 2026 dengan seragam yang sama.

Bouaddi tampil sebagai starter dalam lima dari enam pertandingan Maroko di turnamen tersebut, yang mengantar tim Arab itu hingga perempat final sebelum tersingkir menghadapi Prancis.

Bouaddi bermain di perempat final melawan Prancis pada usia 18 tahun 280 hari, sehingga menjadi pemain termuda kedua dalam sejarah yang bermain di babak ini pada Piala Dunia, di belakang Pele, yang menjalani pertandingan perempat final Piala Dunia 1958 pada usia 17 tahun 239 hari.

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Bouaddi: pengalaman Mahrez dalam gambaran

Bouaddi bergabung dengan daftar pemain Arab yang mengenakan seragam Manchester City selama tahun-tahun lalu, yang pengalaman mereka berbeda-beda bersama tim biru langit tersebut.

Di puncak daftar itu ada pemain Aljazair Riyad Mahrez (2018–2023), yang turut berkontribusi dalam meraih banyak gelar bersama tim, termasuk Liga Inggris dan Liga Champions Eropa.

Pemain Mesir Omar Marmoush juga saat ini berada di skuad Manchester City, di tengah kabar tentang kedekatannya untuk pindah ke Tottenham.

Pemain Maroko lainnya, Brahim Diaz, mengenakan seragam Manchester City, di mana ia memulai perjalanannya di kelompok usia hingga tim utama namun tidak banyak tampil, sebelum ia pindah ke Real Madrid.

Sebelumnya para pemain Arab juga pernah mengenakan seragam Manchester City seperti pemain Aljazair Ali Benarbia, bersama rekan-rekan senegaranya Karim Kerkar, Djamel Belmadi, dan Djamel Abdoun, serta pemain Qatar Hussein Yasser Al-Mohammadi, dan pemain Tunisia Hatem Trabelsi.

Kini Bouaddi menghadapi tantangan besar yaitu menorehkan sejarah baru bagi orang Arab dengan seragam Manchester City, dan meraih gelar-gelar seperti yang dilakukan Riyad Mahrez, yang hingga kini menjadi pemain Arab tersukses yang mengenakan seragam biru langit tersebut.