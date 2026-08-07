"Pada dasarnya, saya punya target untuk kembali terlibat. Saya ingin kembali masuk dalam radar tim nasional," kata gelandang Bayer Leverkusen itu dalam wawancara dengan kicker.

Di bawah mantan pelatih timnas Jerman Julian Nagelsmann, Andrich terakhir kali masuk nominasi untuk laga kualifikasi Piala Dunia pada Oktober tahun lalu. Dalam periode itu, ia juga memainkan yang hingga saat ini menjadi penampilan terakhir dari total 19 caps seniornya, saat menang 1-0 di Irlandia Utara, ketika ia masuk sebagai pemain pengganti sesaat sebelum laga usai.

"Saya punya ambisi untuk kembali menjadi bagian dari tim dan saya masih ingin merasakan sesuatu bersama tim nasional," tegas Andrich. Pemain berusia 31 tahun itu gagal menembus skuad untuk Piala Dunia 2026, dan sebagai gantinya selama turnamen di Amerika Utara ia sempat bekerja sebagai pakar televisi dan ko-komentator untuk MagentaTV. Dalam periode itu, ia juga berkenalan dengan pelatih baru DFB Klopp, yang seperti diketahui juga bekerja sebagai pakar di MagentaTV.

Robert Andrich mengenal rekan sesama pakar Jürgen Klopp saat Piala Dunia

"Kalau kami bertemu, itu benar-benar menyenangkan. Kami banyak berbicara soal sepak bola," tutur Andrich soal kontaknya dengan Klopp selama Piala Dunia. Pemain Leverkusen itu masih menjadi pemain inti di tim DFB pada Euro 2024 yang digelar di kandang.





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Sementara itu, Nagelsmann mundur setelah tersingkir lebih awal secara mengecewakan dari Piala Dunia di babak 32 besar melawan Paraguay. Klopp langsung mengerucut sebagai kandidat utama pengganti dan kemudian diperkenalkan pada akhir Juli sebagai pelatih baru timnas Jerman. Dalam konferensi pers perdananya, pria 59 tahun itu menegaskan bahwa pintu ke tim nasional pada dasarnya terbuka bagi setiap pemain yang memiliki paspor Jerman. Jadi ada harapan bagi pemain seperti Andrich, yang belakangan tidak terlibat.

Apakah Robert Andrich benar-benar punya peluang untuk kembali ke tim DFB di bawah Jürgen Klopp?

Namun, kenyataannya juga adalah bahwa pemain yang sudah 19 kali memperkuat tim nasional itu, di usia 31 tahun, jelas tidak terlalu diproyeksikan dari sisi usia untuk pembangunan ulang yang dibidik Klopp. Terlebih lagi, khususnya jika Klopp kembali memainkan Joshua Kimmich sebagai gelandang bertahan, Jerman punya kumpulan opsi yang cukup beragam di posisi Andrich di lini tengah, termasuk pemain-pemain yang lebih muda seperti Aleksandar Pavlovic, Felix Nmecha, Angelo Stiller, Assan Ouedraogo, atau Tom Bischof.

Syarat dasar agar mungkin kembali menjadi bahan pembahasan untuk tim nasional tentu saja adalah Andrich harus menjadi pemain inti di klub. Dalam beberapa pekan terakhir sempat muncul spekulasi mengenai kepergian sang pemain senior, Eintracht Frankfurt disebut tertarik. "Saya tidak merasa klub ingin menyingkirkan saya," tegas Andrich, seraya menyatakan bahwa saat ini sama sekali tidak ada indikasi soal transfer. Di pusat lini tengah Bayer, ia bersaing dengan Aleix Garcia, Exequiel Palacios, Ezequiel Fernandez, dan Kennet Eichhorn untuk memperebutkan tempat utama. Nama terakhir untuk sementara absen karena gangguan metabolisme, yang menurut Sport Bild mengubah perencanaan skuad Die Werkself.

Menurut laporan itu, sebelum Eichhorn absen, dua gelandang dari trio Andrich, Garcia, dan Fernandez masih bisa pergi pada musim panas ini. Kini, tampaknya maksimal hanya satu dari tiga pemain itu yang akan meninggalkan klub.