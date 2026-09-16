"Spektakuler. Dalam laga-laga pertama saya berpikir: Wow," kata Diaz dalam sebuah wawancara dengan Sky. "Dia sangat mengejutkan saya, dia punya potensi yang luar biasa." Brown pindah pada musim panas dengan nilai 50 juta euro dari Eintracht Frankfurt ke Munchen dan sejauh ini terutama juga tampil mengesankan berkat fleksibilitasnya.

Karena krisis pemain, pelatih Vincent Kompany memainkan bek kiri 23 tahun itu baik di Supercup melawan Borussia Dortmund maupun saat menghadapi VfB Stuttgart dan FC Schalke 04 di lini tengah ofensif, sebelum belakangan ini kembali ke posisi aslinya. "Fleksibilitas ini memberi kami keuntungan besar. Kami mendapatkan pemain yang hebat. Dia pasti akan membantu kami berkembang lebih jauh," kata Diaz.

Selain Brown, FC Bayern pada musim panas juga merekrut Ismael Saibari. Ia datang dari PSV Eindhoven dan juga menelan biaya 50 juta euro. "Anak yang baik, dan untungnya dia berbicara bahasa Spanyol. Sangat penting memiliki seseorang di sini yang bisa saya ajak berbicara dalam bahasa saya," kata Diaz.

Luis Diaz kesulitan dengan bahasa Jerman di FC Bayern

Bahkan setahun setelah kepindahannya dari FC Liverpool ke FC Bayern, pemain Kolombia berusia 29 tahun itu menurut pengakuannya sendiri masih berjuang dengan kendala bahasa. "Bahasa jelas merupakan salah satu dari sedikit hal yang membuat saya kesulitan," katanya. "Beradaptasi dengan itu tidaklah mudah. Tapi selain itu saya tidak bisa mengeluhkan apa pun. Kota ini luar biasa. Di sini ada begitu banyak hal indah yang bisa dilakukan jika punya waktu. Saya sangat bahagia di sini."

FC Bayern memulai musim baru dengan sukses lewat lima kemenangan dan satu hasil imbang dari enam laga kompetitif pertama. Sejauh ini Diaz baru mencetak satu gol musim ini, dan dalam penampilan terakhirnya ia menyia-nyiakan beberapa peluang bagus. "Saya sedang mencari versi terbaik saya dan akan segera menemukannya," tegasnya. "Saya yakin, di pertandingan berikutnya gol itu akan datang." Pada hari Jumat, FC Bayern menjamu Union Berlin di Allianz Arena, sebelum jeda internasional dimulai.