Dengan rata-rata 2,03 poin per pertandingan setelah 79 laga yang ditanganinya, Kovac mencatatkan rekor yang luar biasa di Dortmund. Borussia, yang sudah menjadi runner-up dengan meyakinkan pada musim lalu sekaligus memiliki pertahanan terbaik di Bundesliga, kini memuncaki klasemen dengan poin sempurna setelah empat pertandingan.

Cara kerja Kovac tentu telah berkembang seiring berjalannya waktu, tetapi fondasi ide permainannya di berbagai persinggahan seperti Eintracht Frankfurt, Bayern Munich, VfL Wolfsburg, maupun AS Monaco, selalu tetap sama: pria 54 tahun itu menuntut disiplin bertahan dan etos lari yang tinggi dari semua pemain di lapangan.

Lukas Hradecky juga tahu betul soal itu. Sang kiper menengok kembali masa kebersamaan mereka di Main, tempat ia menjalani total 90 pertandingan kompetitif di bawah Kovac antara 2015 dan 2018 dan menjadi juara DFB-Pokal bersama pelatih asal Kroasia itu delapan tahun lalu.

"Saya benar-benar bukan penggemar ergometer, tetapi kami cepat menyadari bagaimana kebugaran kami meningkat," kata Hradecky tentang masa awal di bawah Kovac. "Daya tahan sejak awal merupakan salah satu topik terbesar baginya. Dan itu juga langsung terlihat di pertandingan di atas lapangan."

IMAGO

"Ini bukan kebetulan": Lukas Hradecky memuji pelatih BVB Niko Kovac

Pemain Finlandia itu, yang kini terikat kontrak dengan mantan klub Kovac di Monaco, melanjutkan: "Stabilisasi lini belakang sangat penting baginya, dan di situ juga kami menjadi jauh lebih baik setelah beberapa pekan. Tidak mengherankan jika Dortmund saat ini termasuk klub dengan kebobolan paling sedikit. Itu benar-benar terlihat di setiap klub yang pernah ditanganinya, bahkan di Monaco hal itu masih dibicarakan sampai hari ini ketika menyangkut dirinya. Ini bukan kebetulan. Dia cukup cerdas untuk tahu bahwa justru itulah yang memenangkan pertandingan."

Hradecky juga menyoroti cara Kovac berbicara kepada tim, tetapi turut menegaskan bahwa para pemain tidak punya pilihan lain selain mengikuti jalannya. "Keyakinannya sebagai motivator, kemampuannya membawa sebuah tim dan sebuah klub ikut bersamanya, itu sudah menjadi kekuatan terbesarnya di Frankfurt," kata pria 36 tahun itu. "Dia berkata: Kami akan bertahan di liga jika kalian melakukannya seperti yang saya katakan kepada kalian, dan kalian mengikuti saya. Pada akhirnya dia benar."

Kovac mengambil alih Die Hessen pada awal Maret 2016 saat berada di peringkat ke-16 klasemen dan meraih 12 poin dalam laga-laga tersisa. Frankfurt tetap finis di posisi ke-16, tetapi tidak terdegradasi berkat kemenangan tandang emosional 1-0 dalam play-off promosi/degradasi di markas 1. FC Nürnberg. Pada tahun-tahun berikutnya, mereka finis di peringkat ke-11 dan kedelapan, lalu memulai perkembangan yang pada masa belakangan membawa Eintracht menuju kesuksesan besar - dengan gelar Liga Europa 2022 sebagai puncaknya.

IMAGO

Niko Kovac dikabarkan baru-baru ini bertemu dengan antropolog

Bobic, yang dulu merupakan direktur olahraga di Eintracht, juga memuji perpaduan antara ketegasan dan kelonggaran Kovac dalam berinteraksi dengan tim. Menurut kicker, pelatih BVB saat ini itu baru-baru ini bertemu dengan para antropolog "atas inisiatifnya sendiri", agar bisa menyampaikan pesannya kepada para pemain dengan cara yang berbeda-beda, sesuai dengan latar belakang budaya mereka.

"Yang membuat saya terkesan adalah dia terus mencari jalan-jalan baru, terus mencari informasi dan mendapat inspirasi," kata Bobic, yang kini menjabat direktur olahraga di Legia Warsawa. "Saya ingat, waktu itu di Frankfurt dia membawa ahli gizi ke dalam tim dan mengubah pola makan. Itu nyaris terlalu berlebihan, pada akhirnya para pemain rasanya hanya mendapat rumput-rumputan dan tidak ada daging lagi, di situ orang Argentina seperti David Abraham jadi agak agresif (tertawa)."

Seberapa berkelanjutannya kesuksesan BVB saat ini pada musim ini, Kovac akan mendapatkan jawaban awalnya dalam beberapa pekan ke depan. Pada Oktober saja ada tujuh pertandingan dalam agenda, dimulai dengan laga kandang pada pekan ke-5 Bundesliga Jumat malam mendatang melawan Werder Bremen.

BVB, jadwal pertandingan: Laga-laga berikutnya Borussia Dortmund