Di momen-momen krusial: Barcelona rampungkan transfer baru dari Bundesliga

Klub Barcelona menuntaskan kesepakatan untuk merekrut gelandang muda asal Jerman, Mirza Catovic, yang datang dari Stuttgart dengan status pinjaman, untuk bergabung ke skuad Barcelona Atletic sebagai bagian dari rencana klub memperkuat tim cadangan dengan bakat-bakat muda yang berpotensi berkembang.

Menurut radio "Cadena SER", kesepakatan ini mencakup opsi pembelian kontrak Catovic setelah periode pinjaman berakhir, dengan aktivasi klausul tersebut terikat pada pencapaian sejumlah target olahraga yang disepakati kedua klub, sementara nilai opsi pembelian mencapai 3,5 juta euro, menurut Fabrizio Romano, pakar transfer di Eropa.

Catovic berusia 18 tahun, dan memiliki keunggulan berupa kemampuan bermain di antara lini, di samping kualitas dalam mengolah bola, akurasi umpan, dan kemampuan membawa bola maju. Karakteristik-karakteristik inilah yang mendorong Barcelona bergerak untuk merekrutnya dan memberinya kesempatan melanjutkan perkembangannya di lingkungan kompetitif yang baru.

Pemain Stuttgart itu akan menjalani pengalaman pertamanya bersama Barcelona Atletic selama satu musim dengan status pinjaman, sementara klub Catalan tersebut tetap memiliki kemungkinan untuk mempertahankannya secara permanen apabila ia mencapai target olahraga yang ditentukan dalam kesepakatan.

Perekrutan Catovic ini merupakan bagian dari strategi Barcelona Atletic yang berlandaskan pada penggabungan antara para pemain yang naik jenjang dari akademi La Masia dengan bakat-bakat muda yang datang dari berbagai pasar sepak bola, dengan tujuan membangun tim cadangan yang mampu mengembangkan pemain-pemain yang di masa depan bisa menembus tim utama.