Para penggemar mencabut gelar Pemain Terbaik Liga Roshen Saudi musim lalu 2025-2026 dari bintang Portugal Cristiano Ronaldo, kapten Al-Nassr.

Musim Liga Saudi ditutup pada 21 Mei lalu, di mana Al-Nassr berhasil meraih gelar juara untuk pertama kalinya setelah absen selama 7 tahun penuh.

Sekitar tiga minggu setelah akhir musim, Asosiasi Liga Roshen mengumumkan pada hari Kamis ini bahwa pemain Meksiko Julian Quintonis, bintang Al-Qadisiyah, dinobatkan sebagai Pemain Terbaik kompetisi musim lalu berdasarkan voting para penggemar.

Bintang Meksiko tersebut meraih penghargaan tersebut, beberapa jam sebelum bertanding dalam laga pembuka putaran final Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan oleh negaranya bersama Kanada dan Amerika Serikat, melawan tim nasional Afrika Selatan.

Kionis mengakhiri musim dengan performa terbaik, di mana ia meraih Sepatu Emas sebagai pencetak gol terbanyak musim lalu di Liga Roshen, dengan 33 gol, unggul satu gol dari penyerang Al-Ahli asal Inggris, Ivan Toney.

Ronaldo gagal mempertahankan trofi Sepatu Emas yang diraihnya pada dua musim terakhir, serta gagal meraih penghargaan Pemain Terbaik kompetisi, meskipun perannya dalam membawa Al-Nassr meraih gelar juara, dengan mencetak 28 gol, sebagai pencetak gol terbanyak ketiga.

Selain itu, penghargaan Pilihan Penonton tidak jatuh kepada pemain Portugal lainnya, João Félix, bintang Al-Nassr, yang telah meraih penghargaan Pemain Terbaik dari Asosiasi Liga Roshen, setelah mencetak 20 gol dan memberikan 13 assist dalam 34 pertandingan.

Perlu dicatat bahwa Kenounis adalah pemain yang paling sering meraih penghargaan Pemain Terbaik Pertandingan selama musim lalu di Liga Roshen, sebanyak 14 kali.