Usai kekalahan Rosario Central dari Belgrano dengan skor 2-1 pada pembukaan turnamen Clausura, bintang Argentina Angel Di Maria berbicara tentang masa depan Tim Nasional Argentina, setelah mereka menjadi runner-up di Piala Dunia 2026.

Dalam pernyataan yang dikutip surat kabar Argentina "tyc sports", Di Maria menegaskan keinginannya agar pelatih Lionel Scaloni dan bintang Lionel Messi tetap bertahan bersama tim nasional, seraya menyebutkan bahwa Piala Dunia baginya telah berakhir saat kemenangan atas Inggris 2-1 di babak semifinal.

Di Maria berkata: "Kemenangan atas Inggris adalah kebahagiaan besar bagi seluruh Argentina, dan hal ini sangat jelas serta membuatku sangat bahagia. Aku bersyukur kepada semua orang dalam skuad Argentina untuk selamanya."

Mengenai perjalanannya di turnamen tersebut, ia menambahkan: "Aku menderita di setiap pertandingan, tetapi para pemain menemukan kekuatan dalam diri mereka yang membawa mereka menuju kemenangan. Terkadang kau menang di final dan terkadang keberuntungan tidak berpihak padamu, tetapi mereka telah mengangkat nama tim nasional setinggi-tingginya."

Ia melanjutkan bahwa apa yang telah dipersembahkan tim tersebut layak mendapatkan lebih dari sekadar tepuk tangan, seraya menjelaskan: "Apa yang mereka raih dan kemenangan atas Inggris adalah puncak dari perjalanan mereka. Bagiku Piala Dunia berakhir di sini, karena mereka telah memberikan negara ini kebahagiaan yang tak terlukiskan."

Ia juga berharap Messi tetap bertahan bersama tim nasional selama ia menginginkannya, dan berkata: "Aku rasa ia masih memiliki banyak tahun untuk bermain dan meraih kesuksesan. Di usia tiga puluh sembilan tahun, ia membuktikan bahwa dirinya masih termasuk pemain terbaik dalam sejarah, dan kemampuannya tak terbatas."

Mengenai sang pelatih, ia mengakhiri pembicaraannya dengan berkata: "Ia berasal dari keluarga Scaloni (salah satu keluarga terpandang di negara ini), aku berharap ia terus bertahan demi kepentingan semua orang, karena ada generasi muda yang baik yang mencari kejayaan. Ia akan tahu apa yang ia inginkan, tetapi aku berharap ia tetap tinggal."