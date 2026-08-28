Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
Goal.com
LiveTiket
Europa LeagueImago
Rian Rosendaal

Diterjemahkan oleh

Di mana undian Liga Europa untuk AZ dan NEC bisa disaksikan secara langsung? Jam berapa undiannya dan bagaimana pembagian potnya?

Europa League

Pengundian fase liga Liga Europa akan berlangsung pada Jumat pukul 13.00. Pada saat itu, AZ dan NEC antara lain akan mengetahui delapan klub yang akan mereka hadapi di Eropa dalam beberapa bulan ke depan. Dalam artikel ini, Voetbalzone merangkum calon lawan yang bisa didapat kedua klub dan di mana pengundian akan disiarkan.

Berikut adalah gambaran semua tim peserta fase liga Liga Europa, pembagian pot lengkap, calon lawan AZ dan NEC, serta jadwal pertandingan di Liga Europa. Pengundian dapat disaksikan secara langsung di TV dan internet mulai pukul 13.00.

Leeroy EchteldImago

Bagaimana cara kerja pengundiannya?

Sejak 2024, pengundian tidak lagi dilakukan dengan bola-bola tradisional, melainkan melalui komputer yang menentukan siapa lawannya. Baik AZ maupun NEC akan menghadapi delapan lawan: dua tim dari setiap Pot. Pembagian Pot tersebut didasarkan pada koefisien klub UEFA. Semua klub memainkan empat laga tandang dan empat pertandingan di kandang sendiri.  

Tim yang finis di posisi 1 sampai 8 langsung lolos ke babak 16 besar. Tim di posisi 9 sampai 24 memainkan babak play-off. Tim di posisi 25 sampai 36 tersingkir dan juga tidak turun ke Conference League.

Dick SchreuderImago

Seperti apa pembagian potnya?

Pot 1: Bayer Leverkusen, Benfica, Juventus, AC Milan, Olympique Lyon, AZ, Olympiakos Piraeus, Real Sociedad, Olympique Marseille 

Pot 2: Ferencváros, Viktoria Plzen, Union Sint-Gillis, Dinamo Zagreb, Red Bull Salzburg, Celtic, Sparta Praag, Stade Rennes, RSC Anderlecht 

Pot 3: Sturm Graz, Lech Poznan, Crystal Palace, Bournemouth, Sunderland, NK Celje, Jagiellonia Bialystok, Omonia Nicosia, Celta de Vigo 

Pot 4: TSG Hoffenheim, Besiktas, União Torreense, Hapoel Beer Sheva, NEC, OFI Heraklion, Lillestrøm SK, Levski Sofia, Ararat Armenia

Europa League drawGetty Images

Siapa calon lawan AZ dan NEC?

AZ dan NEC akan menghadapi dua tim dari setiap Pot, termasuk dari Pot mereka sendiri. Klub dari negara yang sama belum bisa saling bertemu di fase liga. Jadi, AZ dan NEC untuk sementara masih terhindar dari pertemuan satu sama lain. Akan dimainkan empat laga tandang dan empat laga kandang.

Pukul berapa pengundian Liga Europa?

Pengundian berlangsung di Monaco pada Jumat 28 Agustus dan dimulai pukul 13.00.

Noa VahleImago

Di saluran mana pengundian Liga Europa bisa disaksikan secara langsung?

Ziggo Sport memegang hak siar semua kompetisi antarklub Eropa di Belanda dan karena itu juga boleh menayangkan pengundian Liga Europa secara langsung. Siaran dimulai pukul 12.30 di saluran utama stasiun tersebut, Ziggo Sport 1.  

Siapa pun yang bukan pelanggan dapat mengikuti pengundian secara gratis melalui siaran langsung yang disediakan UEFA di situs resminya.

Kapan AZ dan NEC bermain di Liga Europa?

Berikut semua tanggal pertandingan fase liga Liga Europa musim 2026/27:

Pekan pertandingan 1: 16-17 September 2026 

Pekan pertandingan 2: 15 Oktober 2026 

Pekan pertandingan 3: 22 Oktober 2026 

Pekan pertandingan 4: 5 November 2026 

Pekan pertandingan 5: 26 November 2026 

Pekan pertandingan 6: 10 Desember 2026 

Pekan pertandingan 7: 21 Januari 2027 

Pekan pertandingan 8: 28 Januari 2027

Iklan

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google