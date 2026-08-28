Pengundian fase liga Liga Europa akan berlangsung pada Jumat pukul 13.00. Pada saat itu, AZ dan NEC antara lain akan mengetahui delapan klub yang akan mereka hadapi di Eropa dalam beberapa bulan ke depan. Dalam artikel ini, Voetbalzone merangkum calon lawan yang bisa didapat kedua klub dan di mana pengundian akan disiarkan.

Berikut adalah gambaran semua tim peserta fase liga Liga Europa, pembagian pot lengkap, calon lawan AZ dan NEC, serta jadwal pertandingan di Liga Europa. Pengundian dapat disaksikan secara langsung di TV dan internet mulai pukul 13.00.

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Bagaimana cara kerja pengundiannya?

Sejak 2024, pengundian tidak lagi dilakukan dengan bola-bola tradisional, melainkan melalui komputer yang menentukan siapa lawannya. Baik AZ maupun NEC akan menghadapi delapan lawan: dua tim dari setiap Pot. Pembagian Pot tersebut didasarkan pada koefisien klub UEFA. Semua klub memainkan empat laga tandang dan empat pertandingan di kandang sendiri.

Tim yang finis di posisi 1 sampai 8 langsung lolos ke babak 16 besar. Tim di posisi 9 sampai 24 memainkan babak play-off. Tim di posisi 25 sampai 36 tersingkir dan juga tidak turun ke Conference League.

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Seperti apa pembagian potnya?

Pot 1: Bayer Leverkusen, Benfica, Juventus, AC Milan, Olympique Lyon, AZ, Olympiakos Piraeus, Real Sociedad, Olympique Marseille

Pot 2: Ferencváros, Viktoria Plzen, Union Sint-Gillis, Dinamo Zagreb, Red Bull Salzburg, Celtic, Sparta Praag, Stade Rennes, RSC Anderlecht

Pot 3: Sturm Graz, Lech Poznan, Crystal Palace, Bournemouth, Sunderland, NK Celje, Jagiellonia Bialystok, Omonia Nicosia, Celta de Vigo

Pot 4: TSG Hoffenheim, Besiktas, União Torreense, Hapoel Beer Sheva, NEC, OFI Heraklion, Lillestrøm SK, Levski Sofia, Ararat Armenia

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Siapa calon lawan AZ dan NEC?

AZ dan NEC akan menghadapi dua tim dari setiap Pot, termasuk dari Pot mereka sendiri. Klub dari negara yang sama belum bisa saling bertemu di fase liga. Jadi, AZ dan NEC untuk sementara masih terhindar dari pertemuan satu sama lain. Akan dimainkan empat laga tandang dan empat laga kandang.

Pukul berapa pengundian Liga Europa?

Pengundian berlangsung di Monaco pada Jumat 28 Agustus dan dimulai pukul 13.00.

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Di saluran mana pengundian Liga Europa bisa disaksikan secara langsung?

Ziggo Sport memegang hak siar semua kompetisi antarklub Eropa di Belanda dan karena itu juga boleh menayangkan pengundian Liga Europa secara langsung. Siaran dimulai pukul 12.30 di saluran utama stasiun tersebut, Ziggo Sport 1.

Siapa pun yang bukan pelanggan dapat mengikuti pengundian secara gratis melalui siaran langsung yang disediakan UEFA di situs resminya.

Kapan AZ dan NEC bermain di Liga Europa?

Berikut semua tanggal pertandingan fase liga Liga Europa musim 2026/27:

Pekan pertandingan 1: 16-17 September 2026

Pekan pertandingan 2: 15 Oktober 2026

Pekan pertandingan 3: 22 Oktober 2026

Pekan pertandingan 4: 5 November 2026

Pekan pertandingan 5: 26 November 2026

Pekan pertandingan 6: 10 Desember 2026

Pekan pertandingan 7: 21 Januari 2027

Pekan pertandingan 8: 28 Januari 2027