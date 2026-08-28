Di mana undian Conference League Ajax dan FC Twente bisa disaksikan secara langsung? Pukul berapa undiannya dan bagaimana pembagian potnya?

Pengundian fase liga Conference League akan berlangsung pada Jumat pukul 14.00. Ajax dan FC Twente termasuk di antara klub yang akan mengetahui delapan tim yang akan mereka hadapi dalam beberapa bulan ke depan di turnamen Eropa ketiga ini. Dalam artikel ini, Voetbalzone merangkum calon lawan yang bisa didapat kedua klub dan di mana pengundian disiarkan.

Berikut adalah gambaran seluruh tim peserta fase liga Conference League, pembagian pot lengkap, calon lawan Ajax dan FC Twente, serta tanggal pertandingan di Conference League. Pengundian dapat disaksikan secara langsung di televisi dan internet mulai pukul 14.00.

Imago

Bagaimana cara kerja pengundian?

Sejak 2024, pengundian tidak lagi dilakukan dengan bola-bola tradisional, melainkan melalui komputer yang menentukan siapa lawannya. Baik Ajax maupun FC Twente akan menghadapi enam lawan: satu tim dari setiap Pot. Pembagian Pot tersebut didasarkan pada koefisien klub UEFA. Semua klub memainkan tiga laga tandang dan tiga pertandingan kandang.

Tim yang finis di posisi 1 sampai 8 akan langsung lolos ke babak 16 besar. Tim di peringkat 9 sampai 24 akan memainkan play-off untuk memperebutkan tempat di 16 besar. Sisanya tersingkir dan melihat petualangan Eropa mereka berakhir.

Imago

Bagaimana pembagian potnya?

Pot 1: Ajax, Atalanta, SC Braga, SC Freiburg, AS Monaco, FC Kopenhagen

Pot 2: FC Midtjylland, Rode Ster Belgrado, KAA Gent, Panathinaikos, Pafos FC, Brighton & Hove Albion

Pot 3: Lugano, Getafe, Kups, FC Twente, FK Borac, Banja Luka, Lincoln Red Imps

Pot 4: STVV, Brann, Hearts, Kairat Almaty, Trabzonspor, Universitatea Craiova

Pot 5: Riga FC, Hajduk Split, Jablonec, AGF, FC Nordsjælland, Inter D'Escaldes

Pot 6: FC Thun, CSKA Sofia, Kauno Žalgiris, Mjällby, Iberia 1999, Egnatia

Siapa saja calon lawan Ajax dan FC Twente?

Ajax dan FC Twente akan menghadapi satu tim dari setiap Pot, termasuk dari Pot mereka sendiri. Klub dari negara yang sama masih belum bisa saling berhadapan di fase liga. Jadi, Ajax dan FC Twente untuk sementara masih terhindar satu sama lain. Akan ada tiga laga tandang dan tiga pertandingan kandang.

Pukul berapa pengundian Conference League?

Pengundian berlangsung di Monaco pada Jumat, 28 Agustus, dan dimulai pukul 14.00.

Imago

Di saluran mana pengundian Conference League bisa disaksikan secara langsung?

Ziggo Sport memegang hak siar seluruh kompetisi klub Eropa di Belanda dan karena itu juga boleh menayangkan pengundian Conference League secara langsung. Siaran dimulai pukul 12.30 di saluran utama stasiun tersebut, Ziggo Sport 1.

Siapa pun yang bukan pelanggan dapat mengikuti pengundian secara gratis melalui siaran langsung yang disediakan UEFA di situs resmi mereka.

Kapan Ajax dan FC Twente bermain di Conference League?

Berikut semua tanggal pertandingan fase liga Conference League musim 2026/27:

Pekan pertandingan 1: 15 Oktober 2026

Pekan pertandingan 2: 22 Oktober 2026

Pekan pertandingan 3: 5 November 2026

Pekan pertandingan 4: 26 November 2026

Pekan pertandingan 5: 10 Desember 2026

Pekan pertandingan 6: 17 Desember 2026