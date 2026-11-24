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Manajer Manchester United Mauricio Pochettino mengkritik kualitas kepemimpinan wasit di Liga Primer setelah kartu merah Leny Yoro saat melawan Liverpool dibatalkan. Meski Yoro kini terhindar dari skorsing, pelatih asal Argentina itu tetap kecewa karena keputusan awal tersebut sangat memengaruhi kekalahan 4-0 timnya di Anfield.

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Pochettino tuntut penjelasan atas kegagalan VAR

Pochettino mengungkapkan kekecewaan mendalam setelah kartu merah Leny Yoro saat melawan Liverpool dibatalkan. Bek asal Prancis itu diusir pada menit keenam derbi North West akibat pelanggaran terhadap Alexander Isak, sehingga United harus bermain dengan sepuluh orang hampir sepanjang pertandingan.

Pelatih asal Argentina itu tak menahan kritik saat membahas peran Video Assistant Referee dalam insiden kontroversial tersebut. "Sangat mengecewakan karena menurut saya hal seperti ini tidak boleh terjadi. Wasit bisa melakukan kesalahan, tetapi jika kita punya VAR, apa yang mereka lakukan? Kita perlu meluangkan waktu untuk meninjau situasinya. Jika kita punya VAR, apa yang mereka lakukan? Apa yang mereka lakukan?"

Pochettino sulit memercayainya karena skorsing Yoro telah sepenuhnya dibatalkan setelah banding atas keputusan pengusiran yang keliru dikabulkan. Hal itu menegaskan bahwa kesalahannya cukup serius hingga perlu diperbaiki setelah pertandingan.

Kecewa kehilangan peluang meraih poin di Anfield

Getty Images

Bagi Pochettino, keberhasilan banding itu tak banyak menghibur mengingat hasil akhir pertandingan. United menelan kekalahan telak 4-0, dengan skor yang sangat dipengaruhi oleh kerugian jumlah pemain sejak awal. Sang manajer menegaskan bahwa meski Yoro kini bisa dipilih untuk laga berikutnya, kesempatan untuk bersaing secara adil di Anfield sudah hilang.

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"Sekarang, tiga poin itu, di mana tiga poinnya?" tanyanya. Ia menyoroti dampak kartu merah pada awal laga yang tak bisa dibatalkan terhadap rencana taktik dan penampilan timnya secara keseluruhan.

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"Bola sedang menuju kiper. Menurut saya, jika Anda meninjau rekaman VAR dalam situasi itu, Anda bisa melihat, seperti yang sekarang kita lihat dari kamera, bahwa dia [Leny Yoro] sama sekali tidak berniat melakukan kontak dengan [Alexander] Isak. Penyerang itu melihat bola sedang menuju kiper, lalu sedikit memperlambat larinya dan terjatuh," tambah manajer United itu saat menganalisis insiden tersebut.

Menatap laga melawan Sporting dan Brentford

Meski masih kesal dengan hasil melawan Liverpool, United harus segera mengalihkan perhatian ke jadwal padat, termasuk lawatan ke Portugal di Liga Champions. Pochettino langsung menepis anggapan bahwa timnya rapuh secara mental setelah kekalahan telak itu.

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"Kami tidak rapuh. Kami tim yang kuat. Mereka menunjukkannya musim lalu dengan mampu finis ketiga. Sekarang kami bermain di Liga Champions berkat penampilan mereka. Terkadang sesuatu terjadi dalam sepakbola karena berbagai alasan. Sekarang kami perlu mencari tahu penyebabnya dan kami sedang mengupayakannya. Saya yakin kami akan membalikkan situasi ini," ujarnya dengan percaya diri.

Fokus kini beralih ke laga Eropa melawan Sporting CP pada Rabu, sebelum United kembali berlaga di kompetisi domestik di Old Trafford. "Di Manchester United, kami harus memenangi setiap pertandingan. Mentalitas kami sangat bagus. Namun, ada hal-hal yang perlu kami tingkatkan. Kami harus menunjukkan identitas kami. Ini bukan hanya soal bermain menekan tinggi, tetapi juga memahami apa yang dibutuhkan dalam pertandingan," pungkas sang manajer menjelang lawatan ke Lisbon.