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Europa League - Pekan 4 5 Nov 2026 - 12.45 San Siro

AC Milan-Ferencvaros akan disiarkan langsung di Sky Sport dan melalui streaming di NOW. Berikut detail untuk menyaksikan pertandingan tersebut.

AC Milan kembali ke San Siro untuk menghadapi Ferencvaros pada fase grup Liga Europa. AC Milan berupaya menjaga konsistensi setelah menjalani pekan yang padat di kompetisi domestik.

Ruben Amorim kembali mendapatkan kepercayaan diri dan semangat berkat kemenangan dalam Derby della Madonnina melawan Inter, yang ditaklukkan 3-1 lewat penampilan penuh intensitas. Diego Moreira, yang mencetak satu gol dan dua assist dalam derbi tersebut, menjadi sosok utama pada malam yang kembali menghidupkan ambisi AC Milan.

Namun, sebelum kemenangan itu, AC Milan menelan kekalahan telak 4-2 di kandang dari Bologna. Amorim telah memperingatkan para suporter: masa-masa sulit akan kembali, dan timnya masih harus menemukan konsistensi yang tepat.

Ferencvaros datang ke Milan dalam performa bagus di liga Hungaria, dengan tiga kemenangan dalam empat pertandingan terakhir Divisi 1. Di Liga Europa, Ferencvaros juga telah menunjukkan kemampuannya bersaing dengan mengalahkan Viktoria Plzen dan Torreense dalam dua laga terakhir mereka di kompetisi Eropa.

Di klasemen Liga Europa, AC Milan saat ini berada di peringkat ke-24, sementara Ferencvaros menempati posisi keempat. Terlepas dari kekuatan kedua tim di lapangan, laga ini memiliki arti penting bagi keduanya dalam perebutan tiket lolos.

Berikut semua informasi mengenai tempat menyaksikan pertandingan ini secara langsung di televisi dan melalui streaming.

Kabar Tim

Di kubu AC Milan, Ruben Amorim belum mengumumkan susunan pemain resmi maupun daftar pemain yang absen. Informasi akan diperbarui begitu tersedia menjelang sepak mula.

Ferencvaros, yang ditangani Balazs Borbely, juga belum mengumumkan pemain yang absen atau terkena skorsing. Pembaruan mengenai skuad yang tersedia akan ditambahkan dalam beberapa jam mendatang.

Performa Terkini

AC Milan mencatat tiga kemenangan dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir di Serie A dan Liga Europa. Laga terakhir mereka adalah kemenangan 3-1 atas Inter dalam derbi, setelah sebelumnya kalah 2-4 di kandang dari Bologna. Dalam periode ini, AC Milan mencetak 11 gol dan kebobolan 10 kali, catatan yang mencerminkan performa mereka masih naik turun. Kemenangan tandang 0-2 atas Udinese di liga juga patut dicatat.

Ferencvaros menghadapi laga ini dengan empat hasil tanpa kekalahan dalam lima pertandingan terakhir. Tim Hungaria itu mengalahkan Paksi SE 2-0 pada pertandingan liga terakhir dan meraih kemenangan 4-1 atas Torreense di Liga Europa. Dalam lima pertandingan tersebut, Ferencvaros mencetak 14 gol dan kebobolan 3 kali, dengan satu-satunya hasil imbang diraih saat menghadapi Kisvarda.

Rekor Pertemuan

Data pertemuan sebelumnya antara AC Milan dan Ferencvaros belum tersedia. Informasi tambahan akan dicantumkan begitu tersedia.

Klasemen

Di Liga Europa, AC Milan saat ini menempati peringkat ke-24, sementara Ferencvaros berada di posisi keempat klasemen keseluruhan kompetisi.