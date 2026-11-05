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Serie A - Pekan 11 6 Nov 2026 - 14.45 Stadio Pierluigi Penzo

Venezia-Udinese akan disiarkan langsung di DAZN. Berikut detail untuk menyaksikan pertandingan melalui streaming.

Venezia dan Udinese bertemu di Stadion Pierluigi Penzo di Venezia dalam laga Serie A antara dua tim yang menempati dua posisi terbawah klasemen.

Venezia menghadapi laga ini di tengah krisis mendalam: empat kekalahan dalam lima pertandingan terakhir, dengan satu-satunya kemenangan dalam periode tersebut diraih atas Napoli. Venezia berada di dasar klasemen dan kesulitan menemukan konsistensi di bawah asuhan Davide Nicola.

Udinese juga tidak dalam kondisi lebih baik. Udinese mengganti pelatih setelah kalah telak 2-5 di kandang dari Roma pada pekan kesepuluh, kekalahan yang mengakhiri kiprah Kosta Runjaic sebagai pelatih Udinese. Delapan pertandingan beruntun tanpa kemenangan menggambarkan musim yang sejauh ini mengecewakan.

Paolo Zanetti kini menangani Udinese. Pelatih asal Vicenza itu kembali ke Serie A sembilan bulan setelah dipecat Verona. Ia mewarisi tim yang sedang kesulitan dan harus segera menemukan formula yang tepat untuk membalikkan keadaan.

Selain itu, presiden Gianpaolo Pozzo dirawat di rumah sakit akibat pneumonia. Klub secara resmi menyatakan bahwa kondisinya dipantau dengan saksama oleh staf medis.

Laga ini pun sangat berarti bagi kedua tim: tiga poin bisa mengubah perjalanan musim yang sejauh ini sulit. Berikut semua informasi untuk menyaksikan pertandingan secara langsung.

Kabar Tim

Venezia asuhan Davide Nicola harus tampil tanpa Bartol Franjic, Marin Sverko, dan Andrea Adorante, yang semuanya absen karena cedera. Sang pelatih diperkirakan mempertahankan formasi 3-5-2 yang digunakan dalam beberapa laga terakhir, dengan Filip Stankovic di bawah mistar serta Lion Lauberbach dan Akor Adams di lini depan.

Udinese asuhan Paolo Zanetti, yang akan menjalani debutnya sebagai pelatih tim tersebut, harus menghadapi daftar panjang pemain absen: Idrissa Gueye, Vakoun Issouf Bayo, Alessandro Zanoli, David Alaba, dan Oumar Solet. Perkiraan susunan pemain menempatkan Maduka Okoye di bawah mistar, dengan Nicolo Zaniolo dan Jurgen Ekkelenkamp mendukung Keinan Davis.

Performa Terkini

Venezia mencatat satu kemenangan, tanpa hasil imbang, dan empat kekalahan dalam lima pertandingan terakhir di Serie A. Satu-satunya kemenangan diraih atas Napoli (1-0), sementara kekalahan terbaru adalah 1-0 dari Como. Dalam periode tersebut, Venezia mencetak tiga gol dan kebobolan enam kali.

Udinese tidak meraih kemenangan, mencatat satu hasil imbang, dan menelan empat kekalahan dalam lima pertandingan terakhir. Hasil imbang itu diraih saat bertandang ke Parma (0-0), sementara kekalahan terbaru sekaligus yang paling telak adalah 2-5 di kandang dari Roma. Udinese mencetak dua gol dan kebobolan sebelas kali, angka yang memperlihatkan dengan jelas kesulitan tim di lini pertahanan.

Rekor Pertemuan

Pertemuan terakhir kedua tim terjadi pada September 2026, ketika Udinese mengalahkan Venezia 2-1 di Coppa Italia. Dalam lima pertemuan terakhir di semua kompetisi, Udinese menang tiga kali dan Venezia dua kali. Udinese mencetak total sebelas gol, berbanding delapan gol Venezia.

Klasemen

Di klasemen Serie A, Venezia menempati posisi terakhir (ke-20), sementara Udinese berada di posisi ke-19. Ini adalah derby papan bawah, dengan kedua tim memburu poin demi bertahan di Serie A.