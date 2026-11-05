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Serie A
team-logoVenezia
Stadio Pierluigi Penzo
team-logoUdinese
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Di mana menonton Venezia vs Udinese: live streaming, saluran TV, tanggal, waktu, dan susunan pemain

Venezia vs Udinese
Serie A
Venezia
Udinese

Cara menonton pertandingan Serie A antara Venezia dan Udinese, lengkap dengan waktu kick-off dan kabar tim

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Serie A - Pekan 11
Stadio Pierluigi Penzo

Venezia-Udinese akan disiarkan langsung di DAZN. Berikut detail untuk menyaksikan pertandingan melalui streaming.

Venezia dan Udinese bertemu di Stadion Pierluigi Penzo di Venezia dalam laga Serie A antara dua tim yang menempati dua posisi terbawah klasemen.

Venezia menghadapi laga ini di tengah krisis mendalam: empat kekalahan dalam lima pertandingan terakhir, dengan satu-satunya kemenangan dalam periode tersebut diraih atas Napoli. Venezia berada di dasar klasemen dan kesulitan menemukan konsistensi di bawah asuhan Davide Nicola.

Udinese juga tidak dalam kondisi lebih baik. Udinese mengganti pelatih setelah kalah telak 2-5 di kandang dari Roma pada pekan kesepuluh, kekalahan yang mengakhiri kiprah Kosta Runjaic sebagai pelatih Udinese. Delapan pertandingan beruntun tanpa kemenangan menggambarkan musim yang sejauh ini mengecewakan.

Paolo Zanetti kini menangani Udinese. Pelatih asal Vicenza itu kembali ke Serie A sembilan bulan setelah dipecat Verona. Ia mewarisi tim yang sedang kesulitan dan harus segera menemukan formula yang tepat untuk membalikkan keadaan.

Selain itu, presiden Gianpaolo Pozzo dirawat di rumah sakit akibat pneumonia. Klub secara resmi menyatakan bahwa kondisinya dipantau dengan saksama oleh staf medis.

Laga ini pun sangat berarti bagi kedua tim: tiga poin bisa mengubah perjalanan musim yang sejauh ini sulit. Berikut semua informasi untuk menyaksikan pertandingan secara langsung.

Kabar Tim

Kemungkinan susunan pemain Venezia vs Udinese

3-5-2
Venezia crest
Venezia
VEN
Formasi
Udinese crest
Udinese
UDI
3-4-2-1
F. StankovicF. StankovicJ. JesusJ. JesusR. HalhalR. HalhalM. MorenoM. MorenoR. HapsR. HapsK. PerezK. PerezS. SohmS. SohmG. BusioG. BusioA. HainautA. HainautJ. YeboahJ. YeboahA. AdamsA. AdamsM. OkoyeM. OkoyeJ. AbankwahJ. AbankwahC. KabaseleC. KabaseleM. PalmaM. PalmaM. VojvodaM. VojvodaN. ZanioloN. ZanioloJ. KarlstroemJ. KarlstroemH. KamaraH. KamaraL. MillerL. MillerJ. EkkelenkampJ. EkkelenkampK. DavisK. Davis
Udinese crest
Udinese
UDI
3-5-2
Venezia

Susunan Pemain Utama

Udinese

Manajer

  • D. Nicola
  • P. Zanetti

Venezia asuhan Davide Nicola harus tampil tanpa Bartol Franjic, Marin Sverko, dan Andrea Adorante, yang semuanya absen karena cedera. Sang pelatih diperkirakan mempertahankan formasi 3-5-2 yang digunakan dalam beberapa laga terakhir, dengan Filip Stankovic di bawah mistar serta Lion Lauberbach dan Akor Adams di lini depan.

Udinese asuhan Paolo Zanetti, yang akan menjalani debutnya sebagai pelatih tim tersebut, harus menghadapi daftar panjang pemain absen: Idrissa Gueye, Vakoun Issouf Bayo, Alessandro Zanoli, David Alaba, dan Oumar Solet. Perkiraan susunan pemain menempatkan Maduka Okoye di bawah mistar, dengan Nicolo Zaniolo dan Jurgen Ekkelenkamp mendukung Keinan Davis.

Performa Terkini

VEN

VEN - Performa

ATA
K3-1
NAP
M1-0
GEN
K1-0
INT
K0-2
COM
K1-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
2/7
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
1/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
1/5
UDI

UDI - Performa

TOR
K2-1
LEC
K0-3
MIL
K0-2
PAR
S0-0
ROM
K2-5
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
3/12
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5

Venezia mencatat satu kemenangan, tanpa hasil imbang, dan empat kekalahan dalam lima pertandingan terakhir di Serie A. Satu-satunya kemenangan diraih atas Napoli (1-0), sementara kekalahan terbaru adalah 1-0 dari Como. Dalam periode tersebut, Venezia mencetak tiga gol dan kebobolan enam kali.

Udinese tidak meraih kemenangan, mencatat satu hasil imbang, dan menelan empat kekalahan dalam lima pertandingan terakhir. Hasil imbang itu diraih saat bertandang ke Parma (0-0), sementara kekalahan terbaru sekaligus yang paling telak adalah 2-5 di kandang dari Roma. Udinese mencetak dua gol dan kebobolan sebelas kali, angka yang memperlihatkan dengan jelas kesulitan tim di lini pertahanan.

Rekor Pertemuan

Head to Head

VeneziaSeriUdinese
1
0
4
Coppa Italia
Udinese badge
Udinese
UDI
2
Venezia badge
Venezia
VEN
1
FT
Serie A
Udinese badge
Udinese
UDI
3
Venezia badge
Venezia
VEN
2
FT
Serie A
Venezia badge
Venezia
VEN
3
Udinese badge
Udinese
UDI
2
FT
Serie A
Venezia badge
Venezia
VEN
1
Udinese badge
Udinese
UDI
2
FT
Serie A
Udinese badge
Udinese
UDI
3
Venezia badge
Venezia
VEN
0
FT
7Gol yang Dicetak12
Pertandingan lebih dari 2.5 gol5/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol4/5

Pertemuan terakhir kedua tim terjadi pada September 2026, ketika Udinese mengalahkan Venezia 2-1 di Coppa Italia. Dalam lima pertemuan terakhir di semua kompetisi, Udinese menang tiga kali dan Venezia dua kali. Udinese mencetak total sebelas gol, berbanding delapan gol Venezia.

Klasemen

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
LazioLazioLAZ
10910248+1628
M
M
M
M
M
2
InterInterINT
108112613+1325
K
M
M
M
M
3
RomaRomaROM
107302810+1824
M
M
S
M
S
4
ComoComoCOM
10721188+1023
M
M
M
M
S
5
AC MilanAC MilanMIL
106312112+921
M
K
M
M
S
6
FrosinoneFrosinoneFRC
106222414+1020
M
M
S
M
K
7
JuventusJuventusJUV
105231310+317
M
K
M
K
S
8
SSC NapoliSSC NapoliNAP
104241713+414
K
M
S
K
M
9
BolognaBolognaBOL
104241413+114
M
M
M
K
M
10
TorinoTorinoTOR
104151416-213
K
K
M
M
M
11
GenoaGenoaGEN
104151014-413
M
M
M
K
M
12
CagliariCagliariCGL
10415915-613
K
K
K
K
S
13
AtalantaAtalantaATA
103251620-411
K
S
S
K
M
14
LecceLecceLEC
103071121-109
K
K
K
M
K
15
Parma Calcio 1913Parma Calcio 1913PAR
10226815-78
M
S
K
K
K
16
FiorentinaFiorentinaFIO
102261523-88
M
S
K
K
K
17
SassuoloSassuoloSAS
102261626-108
K
K
K
K
S
18
MonzaMonzaMON
102171724-77
K
K
K
M
K
19
UdineseUdineseUDI
101271123-125
K
S
K
K
K
20
VeneziaVeneziaVEN
10109620-143
K
K
K
M
K
Liga Champions
Liga Europa
Lolos ke Liga Konferensi Europa
Degradasi

Di klasemen Serie A, Venezia menempati posisi terakhir (ke-20), sementara Udinese berada di posisi ke-19. Ini adalah derby papan bawah, dengan kedua tim memburu poin demi bertahan di Serie A.

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