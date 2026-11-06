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Serie A
team-logoTorino
Stadio Olimpico Grande Torino
team-logoLecce
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Di mana menonton Torino vs Lecce di TV dan streaming: kanal, tanggal dan waktu, susunan pemain

Serie A
Torino vs Lecce
Torino
Lecce

Cara menonton pertandingan Serie A antara Torino dan Lecce, lengkap dengan waktu kick-off dan kabar kedua tim

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Serie A - Pekan 11
Stadio Olimpico Grande Torino

Torino vs Lecce akan disiarkan langsung di DAZN. Berikut pilihan berlangganan untuk menyaksikan pertandingan secara langsung.

Torino menjamu Lecce di Stadio Olimpico Grande Torino pada pekan ke-11 Serie A 2026/27. Kedua tim menghadapi laga ini setelah meraih hasil mengecewakan pada pertandingan sebelumnya.

Torino asuhan Ignazio Abate kalah dalam dua pertandingan liga terakhir: pertama takluk 1-3 di kandang dari Como, lalu kalah 0-2 di markas Frosinone. Ini masa sulit bagi tim yang baru beberapa pekan lalu mencatatkan tiga kemenangan beruntun.

Lecce pun tidak berada dalam kondisi lebih baik. Tim asuhan Eusebio Di Francesco menelan empat kekalahan dalam lima pertandingan terakhir Serie A. Kekalahan telak 5-1 di Frosinone dan kekalahan 2-1 dari Genoa pada laga terakhir menggambarkan masa krisis yang mendalam.

Absennya sejumlah pemain membebani kedua pelatih. Abate harus kehilangan enam pemain akibat cedera, sementara Di Francesco harus menghadapi absennya lima pemain yang membatasi pilihannya, terutama di lini serang dan lini tengah.

Di klasemen, Torino menempati posisi kesepuluh dan Lecce posisi ke-14. Selisih tiga poin membuat laga ini penting bagi kedua tim dalam persaingan menghindari degradasi dan memburu tempat di zona Eropa.

Berikut semua yang perlu diketahui tentang cara menyaksikan pertandingan secara langsung di televisi dan melalui live streaming.

Kabar tim

Kemungkinan susunan pemain Torino vs Lecce

4-4-2
Torino crest
Torino
TOR
Formasi
Lecce crest
Lecce
LEC
3-5-1-1
L. PerriL. PerriS. CocoS. CocoR. BelghaliR. BelghaliA. IsmajliA. IsmajliP. ComuzzoP. ComuzzoN. VlasicN. VlasicK. Fitz-JimK. Fitz-JimA. CacciamaniA. CacciamaniD. BragancaD. BragancaG. SimeoneG. SimeoneC. AdamsC. AdamsW. FalconeW. FalconeJ. SiebertJ. SiebertGabrielGabrielK. GasparK. GasparO. GandelmanO. GandelmanY. MalehY. MalehD. VeigaD. VeigaO. NgomO. NgomA. GalloA. GalloL. CoulibalyL. CoulibalyN. StulicN. Stulic
Lecce crest
Lecce
LEC
4-4-2
Torino

Susunan Pemain Utama

Lecce

Manajer

  • I. Abate
  • E. Di Francesco

Torino harus menghadapi daftar cedera yang panjang: Rolando Mandragora, Franco Israel, Niccolò Fortini, Ricardo Rodriguez, Rafik Belghali, dan Alessio Cacciamani absen. Abate diperkirakan mengandalkan Lucas Perri di bawah mistar, dengan Ardian Ismajli, Saul Coco, dan Pietro Comuzzo di lini belakang; Nathan Patterson, Gvidas Gineitis, Daniel Bragança, dan Zakaria Aboukhlal di lini tengah, sementara Nikola Vlasic menjadi gelandang serang di belakang duet Adams-Simeone.

Lecce harus kehilangan Lassana Coulibaly, Willem Geubbels, Santiago Pierotti, Medon Berisha, dan Joel Monteiro akibat cedera, tanpa pemain yang terkena skorsing dalam skuad. Di Francesco diperkirakan menurunkan Wladimiro Falcone di bawah mistar, dengan Corrie Ndaba, Tiago Gabriel, Jamil Siebert, dan Antonino Gallo di lini belakang; Youssef Maleh, Oumar Ngom, dan Olaf Gorter di lini tengah, serta Danilo Veiga, Nikola Stulic, dan Konan N'Dri sebagai trio penyerang.

Performa terkini

TOR

TOR - Performa

UDI
M2-1
PAR
M0-3
MON
M3-2
COM
K1-3
FRC
K2-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
9/8
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5
LEC

LEC - Performa

BOL
K1-2
UDI
M0-3
JUV
K0-2
FRC
K5-1
GEN
K1-2
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
6/11
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5

Torino mencatatkan tiga kemenangan dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir Serie A, dengan delapan gol dicetak dan sembilan kebobolan. Mereka datang setelah dua kekalahan beruntun: takluk 2-0 di Frosinone dan sebelumnya kalah 1-3 di kandang dari Como. Sebelum rentetan hasil buruk ini, tim asuhan Abate mengalahkan Monza 3-2 dan menang 3-0 di Parma, memperlihatkan soliditas yang menghilang dalam beberapa pekan terakhir.

Lecce mencatatkan satu kemenangan dan empat kekalahan dalam lima pertandingan terakhir Serie A, dengan lima gol dicetak dan 12 kebobolan. Mereka datang setelah kalah 1-2 dari Genoa, didahului kekalahan telak 5-1 di Frosinone dan kekalahan 0-2 dari Juventus. Satu-satunya hasil positif dalam periode ini adalah kemenangan meyakinkan 3-0 atas Udinese. Tim asuhan Di Francesco tidak menang dalam empat pertandingan berturut-turut.

Rekor pertemuan

Head to Head

TorinoSeriLecce
2
1
2
Serie A
Torino badge
Torino
TOR
1
Lecce badge
Lecce
LEC
0
FT
Serie A
Lecce badge
Lecce
LEC
2
Torino badge
Torino
TOR
1
FT
Serie A
Lecce badge
Lecce
LEC
1
Torino badge
Torino
TOR
0
FT
Serie A
Torino badge
Torino
TOR
0
Lecce badge
Lecce
LEC
0
FT
Serie A
Torino badge
Torino
TOR
2
Lecce badge
Lecce
LEC
0
FT
4Gol yang Dicetak3
Pertandingan lebih dari 2.5 gol1/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol1/5

Pertemuan terakhir kedua tim terjadi pada 1 Februari 2026, ketika Torino menang 1-0 di kandang dalam laga Serie A. Dalam lima pertemuan terakhir, catatannya sedikit berpihak kepada Lecce: Lecce menang dua kali, Torino juga dua kali, sementara satu laga berakhir imbang 0-0 pada September 2024. Dalam dua pertemuan terakhir di Via del Mare, Lecce selalu menang, masing-masing dengan skor 2-1 dan 1-0.

Klasemen

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
LazioLazioLAZ
10910248+1628
M
M
M
M
M
2
InterInterINT
108112613+1325
K
M
M
M
M
3
RomaRomaROM
107302810+1824
M
M
S
M
S
4
ComoComoCOM
10721188+1023
M
M
M
M
S
5
AC MilanAC MilanMIL
106312112+921
M
K
M
M
S
6
FrosinoneFrosinoneFRC
106222414+1020
M
M
S
M
K
7
JuventusJuventusJUV
105231310+317
M
K
M
K
S
8
SSC NapoliSSC NapoliNAP
104241713+414
K
M
S
K
M
9
BolognaBolognaBOL
104241413+114
M
M
M
K
M
10
TorinoTorinoTOR
104151416-213
K
K
M
M
M
11
GenoaGenoaGEN
104151014-413
M
M
M
K
M
12
CagliariCagliariCGL
10415915-613
K
K
K
K
S
13
AtalantaAtalantaATA
103251620-411
K
S
S
K
M
14
LecceLecceLEC
103071121-109
K
K
K
M
K
15
Parma Calcio 1913Parma Calcio 1913PAR
10226815-78
M
S
K
K
K
16
FiorentinaFiorentinaFIO
102261523-88
M
S
K
K
K
17
SassuoloSassuoloSAS
102261626-108
K
K
K
K
S
18
MonzaMonzaMON
102171724-77
K
K
K
M
K
19
UdineseUdineseUDI
101271123-125
K
S
K
K
K
20
VeneziaVeneziaVEN
10109620-143
K
K
K
M
K
Liga Champions
Liga Europa
Lolos ke Liga Konferensi Europa
Degradasi

Di Serie A, Torino menempati posisi kesepuluh, sedangkan Lecce berada di posisi ke-14. Kedua tim terpaut tiga poin di klasemen.

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