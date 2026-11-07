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Eredivisie
team-logoSC Heerenveen
Abe Lenstra Stadion
team-logoFeyenoord
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Di mana menonton SC Heerenveen vs Feyenoord: saluran TV, siaran langsung daring, waktu kick-off, dan performa terkini kedua tim

SC Heerenveen vs Feyenoord
SC Heerenveen
Feyenoord
Eredivisie

Panduan tempat menonton pertandingan SC Heerenveen melawan Feyenoord, disertai kabar terbaru kedua tim.

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Eredivisie - Pekan 12
Abe Lenstra Stadion

Siaran sc Heerenveen vs Feyenoord: Saluran TV dan streaming langsung online

sc Heerenveen vs Feyenoord dapat disaksikan secara langsung melalui Canal+ dan ESPN (Watch ESPN / ESPN Extra). Gunakan tautan di bawah ini untuk langsung membuka layanan terkait dan menonton pertandingan secara langsung.

Canal+

Canal+

Tonton di sini

Watch ESPN

Watch ESPN

Tonton di sini

ESPN Extra

ESPN Extra

Tonton di sini

Kabar tim & skuad

Kemungkinan susunan pemain SC Heerenveen vs Feyenoord

4-2-3-1
SC Heerenveen crest
SC Heerenveen
HEE
Formasi
Feyenoord crest
Feyenoord
FEY
4-3-3
B. KlaverboerB. KlaverboerS. KerstenS. KerstenM. WillemsenM. WillemsenV. ZagaritisV. ZagaritisO. BraudeO. BraudeJ. TrenskowJ. TrenskowM. LindayM. LindayR. MeerveldR. MeerveldN. CourtensN. CourtensL. SmansL. SmansD. VenteD. VenteT. ErnstT. ErnstM. MarmolM. MarmolG. ReadG. ReadT. WatanabeT. WatanabeJ. LopezJ. LopezG. ZechielG. ZechielS. SteijnS. SteijnC. VanhoutteC. VanhoutteA. Hadj MoussaA. Hadj MoussaN. FerriN. FerriL. ValenteL. Valente
Feyenoord crest
Feyenoord
FEY
4-2-3-1
SC Heerenveen

Susunan Pemain Utama

Feyenoord

Manajer

  • R. Veldman
  • G. van Bronckhorst

Robin Veldman memiliki skuad lengkap di sc Heerenveen, tanpa laporan cedera atau skorsing. Perkiraan susunan pemainnya adalah: Klaverboer, Kersten, Willemsen, Zagaritis, Braude, Trenskow, Linday, Meerveld, Courtens, Smans, dan Vente.

Feyenoord kehilangan tujuh pemain akibat cedera: Jordan Bos, Gijs Smal, Thomas Beelen, Tijme Wessels, Jakub Moder, Jivayno Zinhagel, dan Jerry St. Juste semuanya tidak tersedia. Van Bronckhorst diperkirakan menurunkan sebelas pemain berikut: Ernst, Marmol, Read, Watanabe, Lopez, Zechiël, Steijn, Vanhoutte, Hadj Moussa, Ferri, dan Valente. Tidak ada skorsing yang tercatat.

Performa terkini

HEE

HEE - Performa

PSV
K2-0
EXC
M4-0
HAA
M2-3
MAA
M0-2
NEC
M1-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
10/4
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
1/5
FEY

FEY - Performa

TEL
M3-4
BET
K1-0
PSV
S1-1
SIT
S1-1
INT
K0-3
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
6/9
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5

sc Heerenveen sedang tampil gemilang dengan empat kemenangan dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi. Kemenangan terbarunya adalah kemenangan kandang 1-0 atas NEC di Eredivisie. Sebelumnya, Heerenveen juga mengalahkan Excelsior Maassluis (0-2) di Piala Belanda serta ADO Den Haag (kemenangan tandang 2-3) dan Excelsior Rotterdam (4-0). Satu-satunya hasil buruk adalah kekalahan kandang 2-0 dari PSV. Dalam lima laga tersebut, Heerenveen mencetak sepuluh gol dan kebobolan lima gol.

Feyenoord melewati rangkaian hasil yang naik turun: satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir. Hasil terbarunya adalah kekalahan 0-3 dari Inter Milan di Liga Champions. Sebelumnya, Feyenoord bermain imbang melawan Fortuna Sittard (1-1) dan PSV (1-1), kalah dari Real Betis (1-0) di Eropa, serta menang atas Telstar di Heerenveen (kemenangan tandang 3-4). Tim tersebut mencetak tujuh gol dan kebobolan enam gol dalam lima pertandingan itu.

Pertemuan kedua tim

Head to Head

SC HeerenveenSeriFeyenoord
2
1
2
Eredivisie
SC Heerenveen badge
SC Heerenveen
HEE
2
Feyenoord badge
Feyenoord
FEY
2
FT
KNVB Cup
Feyenoord badge
Feyenoord
FEY
2
SC Heerenveen badge
SC Heerenveen
HEE
3
FT
Eredivisie
Feyenoord badge
Feyenoord
FEY
1
SC Heerenveen badge
SC Heerenveen
HEE
0
FT
Eredivisie
SC Heerenveen badge
SC Heerenveen
HEE
2
Feyenoord badge
Feyenoord
FEY
0
FT
Eredivisie
Feyenoord badge
Feyenoord
FEY
3
SC Heerenveen badge
SC Heerenveen
HEE
0
FT
7Gol yang Dicetak8
Pertandingan lebih dari 2.5 gol3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol2/5

Pertemuan terbaru kedua klub berakhir imbang 2-2 di Heerenveen dalam laga Eredivisie pada 11 Januari 2026. Sebelumnya, sc Heerenveen secara mengejutkan mengalahkan Feyenoord 2-3 di Piala Belanda (Desember 2025) dan kalah 1-0 di De Kuip pada September 2025. Dari lima pertemuan terakhir, Feyenoord menang dua kali, Heerenveen menang dua kali, dan satu laga berakhir imbang.

Klasemen

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
FeyenoordFeyenoordFEY
117403312+2125
S
S
M
M
M
2
AjaxAjaxAJX
117313013+1724
M
M
M
S
S
3
PSVPSVPSV
117223513+2223
M
S
K
M
K
4
FC TwenteFC TwenteTWE
117222810+1823
M
M
K
S
M
5
AZ AlkmaarAZ AlkmaarAZ
116232013+720
K
K
S
K
M
6
Fortuna SittardFortuna SittardSIT
115421818019
S
M
S
S
M
7
SC HeerenveenSC HeerenveenHEE
115331913+618
M
M
M
K
M
8
FC GroningenFC GroningenGRO
114342624+215
K
S
K
M
M
9
CambuurCambuurCAM
114342322+115
M
M
S
M
S
10
Go Ahead EaglesGo Ahead EaglesGAE
113532327-414
K
M
K
S
S
11
Sparta RotterdamSparta RotterdamSPA
113352026-612
M
K
M
S
K
12
FC UtrechtFC UtrechtUTR
113351931-1212
K
S
M
M
K
13
PEC ZwollePEC ZwolleZWO
123361324-1112
S
M
S
M
K
14
NEC NijmegenNEC NijmegenNEC
112541719-211
K
S
S
S
S
15
ExcelsiorExcelsiorEXC
113261628-1211
K
K
K
K
S
16
TelstarTelstarTEL
112361623-79
M
K
K
S
K
17
ADO Den HaagADO Den HaagHAA
111371324-116
K
K
M
S
S
18
Willem IIWillem IIWII
120391140-293
S
K
K
K
K
Liga Champions
Kualifikasi Liga Champions
Lolos ke Liga Europa
Europa Conference League Playoff
Play-off degradasi
Degradasi

Di Eredivisie, Feyenoord saat ini berada di posisi pertama, sementara sc Heerenveen menempati posisi ketujuh.

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