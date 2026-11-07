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Eredivisie - Pekan 12 8 Nov 2026 - 06.15 Abe Lenstra Stadion

Siaran sc Heerenveen vs Feyenoord: Saluran TV dan streaming langsung online

sc Heerenveen vs Feyenoord dapat disaksikan secara langsung melalui Canal+ dan ESPN (Watch ESPN / ESPN Extra). Gunakan tautan di bawah ini untuk langsung membuka layanan terkait dan menonton pertandingan secara langsung.

Kabar tim & skuad

Robin Veldman memiliki skuad lengkap di sc Heerenveen, tanpa laporan cedera atau skorsing. Perkiraan susunan pemainnya adalah: Klaverboer, Kersten, Willemsen, Zagaritis, Braude, Trenskow, Linday, Meerveld, Courtens, Smans, dan Vente.

Feyenoord kehilangan tujuh pemain akibat cedera: Jordan Bos, Gijs Smal, Thomas Beelen, Tijme Wessels, Jakub Moder, Jivayno Zinhagel, dan Jerry St. Juste semuanya tidak tersedia. Van Bronckhorst diperkirakan menurunkan sebelas pemain berikut: Ernst, Marmol, Read, Watanabe, Lopez, Zechiël, Steijn, Vanhoutte, Hadj Moussa, Ferri, dan Valente. Tidak ada skorsing yang tercatat.

Performa terkini

sc Heerenveen sedang tampil gemilang dengan empat kemenangan dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi. Kemenangan terbarunya adalah kemenangan kandang 1-0 atas NEC di Eredivisie. Sebelumnya, Heerenveen juga mengalahkan Excelsior Maassluis (0-2) di Piala Belanda serta ADO Den Haag (kemenangan tandang 2-3) dan Excelsior Rotterdam (4-0). Satu-satunya hasil buruk adalah kekalahan kandang 2-0 dari PSV. Dalam lima laga tersebut, Heerenveen mencetak sepuluh gol dan kebobolan lima gol.

Feyenoord melewati rangkaian hasil yang naik turun: satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir. Hasil terbarunya adalah kekalahan 0-3 dari Inter Milan di Liga Champions. Sebelumnya, Feyenoord bermain imbang melawan Fortuna Sittard (1-1) dan PSV (1-1), kalah dari Real Betis (1-0) di Eropa, serta menang atas Telstar di Heerenveen (kemenangan tandang 3-4). Tim tersebut mencetak tujuh gol dan kebobolan enam gol dalam lima pertandingan itu.

Pertemuan kedua tim

Pertemuan terbaru kedua klub berakhir imbang 2-2 di Heerenveen dalam laga Eredivisie pada 11 Januari 2026. Sebelumnya, sc Heerenveen secara mengejutkan mengalahkan Feyenoord 2-3 di Piala Belanda (Desember 2025) dan kalah 1-0 di De Kuip pada September 2025. Dari lima pertemuan terakhir, Feyenoord menang dua kali, Heerenveen menang dua kali, dan satu laga berakhir imbang.

Klasemen

Di Eredivisie, Feyenoord saat ini berada di posisi pertama, sementara sc Heerenveen menempati posisi ketujuh.