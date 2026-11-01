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Serie A - Pekan 10 2 Nov 2026 - 12.30 Stadio Mapei - Citta del Tricolore

Sassuolo-Fiorentina merupakan salah satu dari tiga pertandingan pekan ini yang disiarkan secara bersama-sama oleh DAZN dan Sky Sport, serta melalui streaming di NOW. Untuk waktu terbatas, paket tahunan DAZN Full dengan pembayaran yang dicicil dalam 12 angsuran bulanan tersedia seharga €29,99 per bulan. Namun, bagi suporter yang ingin mengikuti setiap pertandingan Serie A Sassuolo atau Fiorentina, tersedia pula DAZN MyClubPass, paket khusus untuk satu tim.

Sassuolo-Fiorentina akan disiarkan langsung di DAZN, NOW, dan Sky Sport. Berikut rincian cara menyaksikan pertandingan melalui TV dan streaming.

Sassuolo menjamu Fiorentina di Mapei Stadium, Reggio Emilia, dalam laga Serie A antara dua tim yang sama-sama sangat membutuhkan poin dan menempati posisi klasemen yang tidak mencerminkan ambisi awal mereka.

Sassuolo asuhan Alberto Aquilani tengah melewati masa sulit. Setelah kemenangan atas Juventus yang membuat para suporter asal Emilia bermimpi, Sassuolo hanya meraih satu poin dari lima pertandingan liga terakhir, termasuk menelan kekalahan telak 6-2 dari Lazio pada laga tengah pekan terakhir. Sassuolo berada di peringkat ke-15 dan perlu membalikkan keadaan.

Fiorentina pun tidak dalam kondisi lebih baik. Fiorentina asuhan Paolo Vanoli kalah dalam tiga pertandingan liga terakhir dan kebobolan total tujuh gol. Mereka kini menempati peringkat ke-17. Satu-satunya hasil positif belakangan ini adalah hasil imbang 2-2 melawan Atalanta, tetapi itu tidak cukup untuk menutupi kesulitan mereka dalam musim yang sejauh ini mengecewakan.

Daftar pemain Fiorentina yang absen karena cedera cukup panjang: Parisi, Sottil, Ranieri, Atta, dan Pongracic semuanya tidak tersedia, sehingga Vanoli terpaksa mencari solusi alternatif, terutama di lini pertahanan. Sassuolo juga harus menghadapi sejumlah pemain yang absen. Thorstvedt menambah daftar tersebut setelah menerima kartu merah saat melawan Lazio.

Dua tim yang sedang mengalami krisis ini akan memperebutkan poin penting untuk menjauh dari zona berbahaya di klasemen. Berikut seluruh informasi untuk menyaksikan pertandingan secara langsung melalui TV dan streaming.

Kabar tim

Sassuolo tidak dapat memainkan Ismael Koné, Fedde Leysen, Daniel Boloca, Edoardo Pieragnolo, Yeferson Paz, dan Jay Idzes karena cedera, sementara Kristian Thorstvedt menjalani skorsing. Aquilani diperkirakan akan menurunkan Turati di bawah mistar, dengan Caleta-Car, Odenthal, Cinquegrano, dan Doig di lini pertahanan; Matic, Bakola, dan Adzic di lini tengah; serta Berardi, Esposito, dan Laurienté sebagai trio penyerang.

Fiorentina datang ke Reggio Emilia dengan daftar pemain cedera yang panjang: Parisi, Sottil, Ranieri, Atta, dan Pongracic absen. Vanoli diperkirakan akan menurunkan De Gea di bawah mistar, dengan Jimenez, Dragusin, Viery, dan Joao Mario di lini pertahanan; Ndour, Brescianini, dan Oulai di lini tengah; serta Mastantuono, Pellegrino, dan Njie di lini serang.

Performa terkini

Sassuolo mencatatkan nol kemenangan, satu hasil imbang, dan empat kekalahan dalam lima pertandingan liga terakhir. Hasil terbarunya adalah kekalahan telak 6-2 dari Lazio di Mapei Stadium. Sebelumnya, Sassuolo kalah 2-0 dari Como. Satu-satunya poin dalam periode itu diperoleh lewat hasil imbang 1-1 melawan AC Milan. Dalam lima pertandingan, Sassuolo mencetak tujuh gol dan kebobolan 13 gol.

Fiorentina meraih nol kemenangan, dua hasil imbang, dan tiga kekalahan dalam lima pertandingan terakhir. Hasil terbarunya adalah imbang 2-2 melawan Atalanta, setelah sebelumnya kalah 2-1 dari Inter. Fiorentina juga kalah 1-3 dari Como dan 2-1 dari Genoa. Dalam lima pertandingan, Fiorentina mencetak tujuh gol dan kebobolan 11 gol.

Rekor pertemuan

Pertemuan terakhir kedua tim terjadi pada April 2026, ketika laga Serie A berakhir 0-0. Dalam lima pertemuan terakhir, Sassuolo unggul dengan dua kemenangan berbanding satu milik Fiorentina, sementara dua laga lainnya berakhir imbang. Sassuolo menang 3-1 pada Desember 2025, sedangkan Fiorentina menang 5-1 pada April 2024.

Klasemen

Di Serie A, Sassuolo menempati peringkat ke-15, sementara Fiorentina berada di peringkat ke-17. Ini adalah laga antara dua tim yang harus mewaspadai posisi mereka dalam persaingan menghindari degradasi.