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Europa League
team-logoNEC Nijmegen
Stadion De Goffert
team-logoOmonia Nicosia
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Di mana menonton NEC vs Omonia Nicosia: saluran TV, siaran langsung online, waktu kick-off, dan performa terkini kedua tim

NEC Nijmegen vs Omonia Nicosia
NEC Nijmegen
Omonia Nicosia
Europa League

Informasi tempat menonton pertandingan NEC melawan Omonia Nicosia, beserta kabar terbaru kedua tim.

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Europa League - Pekan 4
Stadion De Goffert

Siaran NEC vs Omonia Nicosia: Saluran TV dan live streaming online

Pertandingan antara NEC dan Omonia Nicosia dapat disaksikan secara langsung melalui Ziggo Sport dan Ziggo Go. Berikut pilihan untuk menyaksikan pertandingan melalui streaming atau siaran televisi.

Ziggo Go

Ziggo Go

Tonton di sini

Ziggo Sport

Ziggo Sport

Tonton di sini

Kabar tim & skuad

Kemungkinan susunan pemain NEC Nijmegen vs Omonia Nicosia

Manajer

  • D. Schreuder

Dick Schreuder mempersiapkan NEC untuk laga Liga Europa ini. Saat ini, belum ada informasi resmi mengenai cedera atau skorsing di kubu tuan rumah. Informasi lebih lanjut diperkirakan tersedia menjelang pertandingan.

Situasinya sama di kubu Omonia Nicosia: pelatih Henning Berg belum mengumumkan skuadnya dan belum ada pemain absen yang terkonfirmasi. Informasi terbaru akan ditambahkan begitu kedua klub merilis kabar tim.

Performa terkini

NEC

NEC - Performa

LES
S1-1
SIT
S2-2
DZG
M2-4
GRO
S2-2
HEE
K1-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
9/8
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5
OMO

OMO - Performa

CEL
M0-3
ONI
S2-2
BEN
K1-4
AEK
K2-0
AEL
M2-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
8/8
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5

Performa NEC naik turun, dengan dua hasil imbang, satu kemenangan, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir. Laga teranyar berakhir dengan kekalahan 1-0 dari sc Heerenveen di Eredivisie. Kemenangan tandang atas Dinamo Zagreb (2-4) menjadi puncak dari rangkaian laga tersebut. Dalam lima laga, NEC mencetak sembilan gol dan kebobolan enam gol.

Omonia Nicosia menunjukkan pola serupa: dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan. Laga terakhir, kemenangan kandang atas AEL Limassol (2-0), memberi tim dorongan positif. Kekalahan telak 1-4 di kandang dari Benfica dalam Liga Europa menggambarkan kerentanan tim asal Siprus itu di level tertinggi. Omonia mencetak tujuh gol dan kebobolan sembilan gol dalam lima pertandingan.

Rekor pertemuan

Belum ada catatan pertemuan sebelumnya antara NEC dan Omonia Nicosia. Laga Liga Europa ini menandai babak baru bagi kedua klub.

Klasemen

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
Olympiakos PiraeusOlympiakos PiraeusOLY
431041+310
S
M
M
M
2
BenficaBenficaBEN
3300102+89
M
M
M
3
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
330080+89
M
M
M
4
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
330081+79
M
M
M
5
FerencvarosFerencvarosFTC
330093+69
M
M
M
6
Union St.GilloiseUnion St.GilloiseGIL
321081+77
M
S
M
7
JuventusJuventusJUV
321093+67
S
M
M
8
BesiktasBesiktasBJK
321095+47
S
M
M
9
SunderlandSunderlandSUN
321042+27
S
M
M
10
AZ AlkmaarAZ AlkmaarAZ
320162+46
M
M
K
11
Omonia NicosiaOmonia NicosiaOMO
320154+16
K
M
M
12
RennesRennesREN
413043+16
S
S
M
S
13
LyonLyonOL
320156-16
K
M
M
14
Real SociedadReal SociedadRSO
311183+54
M
S
K
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
311185+34
S
K
M
16
Sparta PrahaSparta PrahaSPP
311153+24
K
S
M
17
LevskiLevskiLES
31113304
M
S
K
18
Dinamo ZagrebDinamo ZagrebDZG
311134-14
K
M
S
19
Sturm GrazSturm GrazSGR
311113-24
M
K
S
20
NEC NijmegenNEC NijmegenNEC
311158-34
M
S
K
21
SalzburgSalzburgSAL
311136-34
S
K
M
22
AnderlechtAnderlechtAND
310243+13
M
K
K
23
HoffenheimHoffenheimTSG
31025503
M
K
K
24
AC MilanAC MilanMIL
310245-13
K
M
K
25
Celta VigoCelta VigoCEL
310234-13
M
K
K
26
OFI CreteOFI CreteOFI
310234-13
K
K
M
27
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
310246-23
K
M
K
28
TorreenseTorreenseTOR
310247-33
K
K
M
29
NK CeljeNK CeljeCEL
301227-51
S
K
K
30
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
301216-51
K
K
S
31
LillestroemLillestroemLIL
301229-71
K
S
K
32
Lech PoznanLech PoznanLCH
301219-81
S
K
K
33
Viktoria PlzenViktoria PlzenVPL
300327-50
K
K
K
34
MarseilleMarseilleOM
300316-50
K
K
K
35
CelticCelticCEL
300339-60
K
K
K
36
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
3003211-90
K
K
K
Lolos ke 16 besar

Di klasemen Liga Europa, NEC menempati posisi ke-20, sementara Omonia Nicosia berada di urutan ke-11.

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