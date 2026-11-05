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Europa League - Pekan 4 5 Nov 2026 - 12.45 Stadion De Goffert

Siaran NEC vs Omonia Nicosia: Saluran TV dan live streaming online

Pertandingan antara NEC dan Omonia Nicosia dapat disaksikan secara langsung melalui Ziggo Sport dan Ziggo Go. Berikut pilihan untuk menyaksikan pertandingan melalui streaming atau siaran televisi.

Kabar tim & skuad

Dick Schreuder mempersiapkan NEC untuk laga Liga Europa ini. Saat ini, belum ada informasi resmi mengenai cedera atau skorsing di kubu tuan rumah. Informasi lebih lanjut diperkirakan tersedia menjelang pertandingan.

Situasinya sama di kubu Omonia Nicosia: pelatih Henning Berg belum mengumumkan skuadnya dan belum ada pemain absen yang terkonfirmasi. Informasi terbaru akan ditambahkan begitu kedua klub merilis kabar tim.

Performa terkini

Performa NEC naik turun, dengan dua hasil imbang, satu kemenangan, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir. Laga teranyar berakhir dengan kekalahan 1-0 dari sc Heerenveen di Eredivisie. Kemenangan tandang atas Dinamo Zagreb (2-4) menjadi puncak dari rangkaian laga tersebut. Dalam lima laga, NEC mencetak sembilan gol dan kebobolan enam gol.

Omonia Nicosia menunjukkan pola serupa: dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan. Laga terakhir, kemenangan kandang atas AEL Limassol (2-0), memberi tim dorongan positif. Kekalahan telak 1-4 di kandang dari Benfica dalam Liga Europa menggambarkan kerentanan tim asal Siprus itu di level tertinggi. Omonia mencetak tujuh gol dan kebobolan sembilan gol dalam lima pertandingan.

Rekor pertemuan

Belum ada catatan pertemuan sebelumnya antara NEC dan Omonia Nicosia. Laga Liga Europa ini menandai babak baru bagi kedua klub.

Klasemen

Di klasemen Liga Europa, NEC menempati posisi ke-20, sementara Omonia Nicosia berada di urutan ke-11.