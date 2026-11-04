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Conference League - Pekan 3 5 Nov 2026 - 15.00 De Grolsch Veste

Siaran FC Twente - Pafos: saluran TV dan streaming langsung

Pertandingan antara FC Twente dan Pafos dapat disaksikan secara langsung melalui Ziggo Sport dan Ziggo Go. Berikut pilihan agar Anda tidak melewatkan sepak mula.

Kabar tim & skuad

Saat ini, belum ada informasi mengenai cedera atau skorsing yang terkonfirmasi di FC Twente. Pelatih John van den Brom diperkirakan memiliki skuad yang bugar, meski susunan pemain resmi baru akan diumumkan menjelang sepak mula.

Di Pafos, informasi pasti mengenai pemain yang cedera atau terkena skorsing juga belum tersedia. Pelatih Ricardo Sa Pinto akan mengumumkan skuadnya nanti; pembaruan akan ditambahkan begitu informasi lebih lanjut tersedia.

Performa terkini

FC Twente tengah berada dalam performa luar biasa dengan empat kemenangan dari lima pertandingan terakhir dan hanya sekali kalah. Pada laga terbarunya, Twente membantai Excelsior Rotterdam 9-0 di Eredivisie pada 1 November. Sebelumnya, Twente menang 4-1 atas Lincoln Red Imps di Liga Konferensi. Secara keseluruhan, tim ini mencetak 16 gol dan hanya kebobolan empat kali dalam lima pertandingan.

Performa Pafos tidak konsisten, dengan tiga hasil imbang, satu kemenangan, dan satu kekalahan dalam lima laga terakhir. Pertandingan terbarunya berakhir imbang 2-2 melawan Apollon Limassol pada 31 Oktober. Di Liga Konferensi, Pafos bermain imbang 1-1 melawan Riga FC setelah kalah 3-1 dari Atalanta. Tim ini mencetak empat gol dan kebobolan lima kali dalam lima pertandingan terakhir.

Rekor pertemuan

Tidak ada catatan pertemuan sebelumnya antara FC Twente dan Pafos dalam kumpulan data yang tersedia. Dengan demikian, laga di De Grolsch Veste ini menjadi pertemuan pertama bagi kedua klub.

Klasemen

Di Liga Konferensi, FC Twente berada di posisi kelima, sementara Pafos menempati posisi ke-27.