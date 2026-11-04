Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
Conference League
team-logoFC Twente
De Grolsch Veste
team-logoPafos FC
Tonton di sini! VidioTonton di sini! beIN SPORTS CONNECT
Didukung oleh

Di mana menonton FC Twente vs Pafos: saluran TV, siaran langsung online, waktu kick-off, dan performa terkini kedua tim

FC Twente vs Pafos FC
FC Twente
Pafos FC
Conference League

Panduan tempat menyaksikan laga FC Twente melawan Pafos, serta kabar terbaru kedua tim.

Ingin mengakses layanan streaming langganan Anda dengan lebih aman, atau mengaksesnya dari wilayah lain di dunia yang mungkin menerapkan pemblokiran geografis? Virtual Private Network (VPN) bisa membantu.

NordVPN

Lewati pembatasan geografis regional secara instan dan tonton siaran langsung sepak bola dari seluruh dunia di platform streaming favorit Anda

Nonton bola di mana saja
  • Gunakan VPN yang tepercaya. Pilih penyedia VPN yang tepercaya dan unduh aplikasinya di perangkat Anda (PC, ponsel, tablet).
  • Hubungkan ke server. Aktifkan VPN dan hubungkan ke server yang dipilih untuk mengubah lokasi digital Anda (alamat IP).
  • Kunjungi penyiar resmi. Buka situs web atau aplikasi streaming resmi dari stasiun olahraga yang memegang hak siar.
  • Masuk & temukan tayangannya. Buat akun atau masuk ke layanan penyiar resmi agar mendapat akses penuh dan dapat menikmati pertandingan!
crest
Conference League - Pekan 3
De Grolsch Veste

Siaran FC Twente - Pafos: saluran TV dan streaming langsung

Pertandingan antara FC Twente dan Pafos dapat disaksikan secara langsung melalui Ziggo Sport dan Ziggo Go. Berikut pilihan agar Anda tidak melewatkan sepak mula.

Ziggo Go

Ziggo Go

Tonton di sini

Ziggo Sport

Ziggo Sport

Tonton di sini

Kabar tim & skuad

Kemungkinan susunan pemain FC Twente vs Pafos FC

Manajer

  • J. van den Brom

Saat ini, belum ada informasi mengenai cedera atau skorsing yang terkonfirmasi di FC Twente. Pelatih John van den Brom diperkirakan memiliki skuad yang bugar, meski susunan pemain resmi baru akan diumumkan menjelang sepak mula.

Di Pafos, informasi pasti mengenai pemain yang cedera atau terkena skorsing juga belum tersedia. Pelatih Ricardo Sa Pinto akan mengumumkan skuadnya nanti; pembaruan akan ditambahkan begitu informasi lebih lanjut tersedia.

Performa terkini

TWE

TWE - Performa

THU
M1-0
UTR
K1-2
LRI
M1-4
AZ
M0-2
EXC
M0-9
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
17/3
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5
PAF

PAF - Performa

ATA
K3-1
UES
S0-0
RIG
S1-1
SAL
S0-0
APO
S2-2
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
4/6
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5

FC Twente tengah berada dalam performa luar biasa dengan empat kemenangan dari lima pertandingan terakhir dan hanya sekali kalah. Pada laga terbarunya, Twente membantai Excelsior Rotterdam 9-0 di Eredivisie pada 1 November. Sebelumnya, Twente menang 4-1 atas Lincoln Red Imps di Liga Konferensi. Secara keseluruhan, tim ini mencetak 16 gol dan hanya kebobolan empat kali dalam lima pertandingan.

Performa Pafos tidak konsisten, dengan tiga hasil imbang, satu kemenangan, dan satu kekalahan dalam lima laga terakhir. Pertandingan terbarunya berakhir imbang 2-2 melawan Apollon Limassol pada 31 Oktober. Di Liga Konferensi, Pafos bermain imbang 1-1 melawan Riga FC setelah kalah 3-1 dari Atalanta. Tim ini mencetak empat gol dan kebobolan lima kali dalam lima pertandingan terakhir.

Rekor pertemuan

Tidak ada catatan pertemuan sebelumnya antara FC Twente dan Pafos dalam kumpulan data yang tersedia. Dengan demikian, laga di De Grolsch Veste ini menjadi pertemuan pertama bagi kedua klub.

Klasemen

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
PanathinaikosPanathinaikosPAO
220072+56
M
M
2
LuganoLuganoLUG
220084+46
M
M
3
TrabzonsporTrabzonsporTRS
220062+46
M
M
3
BrannBrannBRA
220062+46
M
M
5
FC TwenteFC TwenteTWE
220051+46
M
M
6
MonacoMonacoASM
220051+46
M
M
7
St.TruidenSt.TruidenSTT
220030+36
M
M
8
Hajduk SplitHajduk SplitHAS
220031+26
M
M
9
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
211040+44
S
M
10
FC KoebenhavnFC KoebenhavnFCK
211052+34
S
M
11
Universitatea CraiovaUniversitatea CraiovaUCR
211042+24
M
S
12
MjaellbyMjaellbyMJA
211031+24
S
M
13
Borac Banja LukaBorac Banja LukaBOR
210132+13
M
K
13
AjaxAjaxAJX
210132+13
M
K
15
AtalantaAtalantaATA
21013303
K
M
16
BragaBragaBRA
210123-13
M
K
17
GentGentGNT
210112-13
K
M
18
FreiburgFreiburgSCF
210135-23
K
M
19
FC NordsjaellandFC NordsjaellandFCN
20203302
S
S
20
EgnatiaEgnatiaEGN
20202202
S
S
20
Riga FCRiga FCRIG
20202202
S
S
22
FK Crvena ZvezdaFK Crvena ZvezdaZVE
201145-11
S
K
23
CSKA SofiaCSKA SofiaCSS
201134-11
S
K
24
JablonecJablonecJAB
201123-11
S
K
25
FC MidtjyllandFC MidtjyllandMID
201112-11
K
S
26
AGFAGFAGF
201112-11
S
K
27
Pafos FCPafos FCPAF
201124-21
S
K
28
Heart of MidlothianHeart of MidlothianHEA
201113-21
K
S
28
Iberia 1999Iberia 1999IBE
201113-21
S
K
30
GetafeGetafeGET
201136-31
K
S
31
Kairat AlmatyKairat AlmatyKAL
201126-41
K
S
32
ThunThunTHU
200202-20
K
K
33
Lincoln Red Imps FCLincoln Red Imps FCLRI
200226-40
K
K
34
KuPSKuPSKUP
200226-40
K
K
35
Inter Club d'EscaldesInter Club d'EscaldesESC
200215-40
K
K
36
FK Kauno ZalgirisFK Kauno ZalgirisKZA
200218-70
K
K
Lolos ke 16 besar

Di Liga Konferensi, FC Twente berada di posisi kelima, sementara Pafos menempati posisi ke-27.

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google