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Conference League
team-logoFC Midtjylland
MCH Arena
team-logoAjax
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Di mana menonton FC Midtjylland vs Ajax: saluran TV, siaran langsung online, waktu kick-off, dan performa terkini kedua tim

FC Midtjylland vs Ajax
FC Midtjylland
Ajax
Conference League

Panduan menonton laga FC Midtjylland melawan Ajax, beserta kabar terbaru kedua tim.

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Conference League - Pekan 3
MCH Arena

Siaran FC Midtjylland vs Ajax: Saluran TV dan live streaming online

Pertandingan antara FC Midtjylland dan Ajax dapat disaksikan secara langsung melalui Ziggo Sport dan Ziggo Go. Berikut pilihan layanan streaming yang tersedia.

Ziggo Go

Ziggo Go

Tonton di sini

Ziggo Sport

Ziggo Sport

Tonton di sini

Kabar tim & skuad

Susunan Pemain FC Midtjylland vs Ajax

3-4-1-2
FC Midtjylland crest
FC Midtjylland
MID
Formasi
Ajax crest
Ajax
AJX
4-2-3-1
N. BakkerN. BakkerM. BechM. BechO. DiaoO. DiaoV. BakV. BakK. WaetjenK. WaetjenR. KristensenR. KristensenP. BillingP. BillingS. JohannesenS. JohannesenD. CastilloD. CastilloG. ChoG. ChoF. EtimF. EtimM. ter StegenM. ter StegenL. RosaL. RosaT. KehrerT. KehrerO. WijndalO. WijndalD. JanseD. Janseteam-logoA. OuazaneO. GloukhO. GloukhD. KlaassenD. KlaassenJ. MokioJ. MokioY. BaasY. BaasT. ArokodareT. Arokodare
Ajax crest
Ajax
AJX
3-4-1-2
FC Midtjylland

Susunan Pemain Utama

Ajax

Pemain Pengganti

Manajer

  • M. Tullberg
  • Michel

FC Midtjylland tidak diperkuat Martin Erlic, Magnus Jensen, Mikel Gogorza, Junior Brumado, dan David Martinez karena cedera. Pelatih Mike Tullberg diperkirakan menurunkan susunan pemain inti yang antara lain berisi Rasmus Kristensen, Hyun-Seok Hong, dan Mileta Rajovic.

Ajax harus bermain tanpa Simon Adingra, Kasper Dolberg, Oliver Edvardsen, Anton Gaaei, dan Caio Henrique. Julian Brandt keluar karena cedera hamstring pada akhir pekan lalu dan tidak masuk dalam perkiraan susunan pemain pelatih Michel. Sebelas pemain yang diperkirakan tampil untuk Ajax antara lain Marc-André ter Stegen, Sofyan Amrabat, Oscar Gloukh, dan Tolu Arokodare.

FC Midtjylland

Cedera dan Larangan Bermain

Ajax

Performa terkini

MID

MID - Performa

VFF
M1-2
STT
K0-1
LYN
M3-2
OB
M2-1
FCN
M2-3
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
10/7
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5
AJX

AJX - Performa

HAS
K2-1
GRO
M2-5
ATA
M2-0
SPA
M1-2
AZ
M1-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
11/5
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5

FC Midtjylland memenangi empat dari lima pertandingan terakhir di semua kompetisi, dengan kekalahan dari St. Truiden (0-1) di Conference League sebagai satu-satunya pengecualian. Laga terbaru mereka, kemenangan tandang atas FC Nordsjaelland (2-3), menegaskan performa bagus di Superligaen. Dalam lima pertandingan itu, tim asal Denmark tersebut mencetak sepuluh gol dan kebobolan tujuh kali.

Ajax memenangi empat dari lima pertandingan terakhir. Satu-satunya pengecualian adalah kekalahan tandang dari HNK Hajduk Split (2-1) di Conference League. Kemenangan terbaru mereka adalah hasil 1-0 atas AZ. Sebelumnya, Ajax juga mengalahkan Atalanta 2-0 di Conference League. Dalam lima pertandingan, tim asal Amsterdam itu mencetak sebelas gol dan kebobolan empat kali.

Rekor pertemuan

Head to Head

FC MidtjyllandSeriAjax
0
0
2
Champions League
Ajax badge
Ajax
AJX
3
FC Midtjylland badge
FC Midtjylland
MID
1
FT
Champions League
FC Midtjylland badge
FC Midtjylland
MID
1
Ajax badge
Ajax
AJX
2
FT
2Gol yang Dicetak5
Pertandingan lebih dari 2.5 gol2/2
Kedua tim sama-sama mencetak gol2/2

Kedua klub terakhir kali bertemu pada 25 November 2020 di Liga Champions, ketika Ajax mengalahkan FC Midtjylland 3-1 di Amsterdam. Sebelumnya pada bulan yang sama, tepatnya 3 November 2020, Ajax juga memenangi laga tandang di Herning dengan skor 1-2. Kedua pertemuan yang tercatat itu dimenangi Ajax.

Klasemen

#
MMSKGK+/-POINPerforma
1
Hajduk SplitHajduk SplitHAS
321031+27
S
M
M
2
PanathinaikosPanathinaikosPAO
220072+56
M
M
3
LuganoLuganoLUG
220084+46
M
M
4
BrannBrannBRA
220062+46
M
M
5
FC TwenteFC TwenteTWE
220051+46
M
M
6
MonacoMonacoASM
220051+46
M
M
7
TrabzonsporTrabzonsporTRS
320163+36
K
M
M
8
St.TruidenSt.TruidenSTT
220030+36
M
M
9
AjaxAjaxAJX
320142+26
M
M
K
10
FreiburgFreiburgSCF
320145-16
M
K
M
11
MjaellbyMjaellbyMJA
312031+25
S
S
M
12
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
211040+44
S
M
13
FC KoebenhavnFC KoebenhavnFCK
211052+34
S
M
14
Universitatea CraiovaUniversitatea CraiovaUCR
211042+24
M
S
15
Borac Banja LukaBorac Banja LukaBOR
311132+14
S
M
K
16
AtalantaAtalantaATA
31113304
S
K
M
17
BragaBragaBRA
311123-14
S
M
K
18
GentGentGNT
311112-14
S
K
M
19
ThunThunTHU
31022203
M
K
K
20
FC NordsjaellandFC NordsjaellandFCN
20203302
S
S
21
EgnatiaEgnatiaEGN
20202202
S
S
22
Riga FCRiga FCRIG
20202202
S
S
23
FK Crvena ZvezdaFK Crvena ZvezdaZVE
302145-12
S
S
K
24
AGFAGFAGF
302112-12
S
S
K
25
Kairat AlmatyKairat AlmatyKAL
302126-42
S
K
S
26
CSKA SofiaCSKA SofiaCSS
201134-11
S
K
27
JablonecJablonecJAB
201123-11
S
K
28
Pafos FCPafos FCPAF
201124-21
S
K
29
FC MidtjyllandFC MidtjyllandMID
301213-21
K
K
S
30
Iberia 1999Iberia 1999IBE
201113-21
S
K
31
GetafeGetafeGET
201136-31
K
S
32
Lincoln Red Imps FCLincoln Red Imps FCLRI
301226-41
S
K
K
33
KuPSKuPSKUP
301226-41
S
K
K
34
Heart of MidlothianHeart of MidlothianHEA
301215-41
K
K
S
35
Inter Club d'EscaldesInter Club d'EscaldesESC
301215-41
S
K
K
36
FK Kauno ZalgirisFK Kauno ZalgirisKZA
200218-70
K
K
Lolos ke 16 besar

Di klasemen Conference League, FC Midtjylland saat ini menempati posisi ke-25, sedangkan Ajax berada di peringkat ke-13.

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