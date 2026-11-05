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Conference League - Pekan 3 5 Nov 2026 - 12.45 MCH Arena

Siaran FC Midtjylland vs Ajax: Saluran TV dan live streaming online

Pertandingan antara FC Midtjylland dan Ajax dapat disaksikan secara langsung melalui Ziggo Sport dan Ziggo Go. Berikut pilihan layanan streaming yang tersedia.

Kabar tim & skuad

FC Midtjylland tidak diperkuat Martin Erlic, Magnus Jensen, Mikel Gogorza, Junior Brumado, dan David Martinez karena cedera. Pelatih Mike Tullberg diperkirakan menurunkan susunan pemain inti yang antara lain berisi Rasmus Kristensen, Hyun-Seok Hong, dan Mileta Rajovic.

Ajax harus bermain tanpa Simon Adingra, Kasper Dolberg, Oliver Edvardsen, Anton Gaaei, dan Caio Henrique. Julian Brandt keluar karena cedera hamstring pada akhir pekan lalu dan tidak masuk dalam perkiraan susunan pemain pelatih Michel. Sebelas pemain yang diperkirakan tampil untuk Ajax antara lain Marc-André ter Stegen, Sofyan Amrabat, Oscar Gloukh, dan Tolu Arokodare.

Performa terkini

FC Midtjylland memenangi empat dari lima pertandingan terakhir di semua kompetisi, dengan kekalahan dari St. Truiden (0-1) di Conference League sebagai satu-satunya pengecualian. Laga terbaru mereka, kemenangan tandang atas FC Nordsjaelland (2-3), menegaskan performa bagus di Superligaen. Dalam lima pertandingan itu, tim asal Denmark tersebut mencetak sepuluh gol dan kebobolan tujuh kali.

Ajax memenangi empat dari lima pertandingan terakhir. Satu-satunya pengecualian adalah kekalahan tandang dari HNK Hajduk Split (2-1) di Conference League. Kemenangan terbaru mereka adalah hasil 1-0 atas AZ. Sebelumnya, Ajax juga mengalahkan Atalanta 2-0 di Conference League. Dalam lima pertandingan, tim asal Amsterdam itu mencetak sebelas gol dan kebobolan empat kali.

Rekor pertemuan

Kedua klub terakhir kali bertemu pada 25 November 2020 di Liga Champions, ketika Ajax mengalahkan FC Midtjylland 3-1 di Amsterdam. Sebelumnya pada bulan yang sama, tepatnya 3 November 2020, Ajax juga memenangi laga tandang di Herning dengan skor 1-2. Kedua pertemuan yang tercatat itu dimenangi Ajax.

Klasemen

Di klasemen Conference League, FC Midtjylland saat ini menempati posisi ke-25, sedangkan Ajax berada di peringkat ke-13.